“‘영국 왕실 골칫덩이’ 앤드루 수사, 성범죄 의혹도 포함”

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 찰스 3세 영국 국왕의 동생 앤드루 마운트배튼 윈저의 공무상 부정행위 사건을 수사 중인 영국 경찰이 성범죄 의혹도 들여다보고 있다고 일간 더타임스와 스카이뉴스가 22일(현지시간) 보도했다.

템스밸리 경찰은 이날 부패와 사기, 성범죄를 포함한 다양한 범주의 공무상 부정행위 가능성을 살펴보고 있다면서 잠재적 피해자나 목격자가 나서달라고 공개 요청했다.

경찰 관계자는 “우리가 금융 범죄만 살펴본다는 오해가 있지만, 이는 사실이 아니다”라며 “공무상 부정행위에는 성범죄와 사기, 부패 등 많은 것이 포함된다”고 말했다. 앤드루에 대한 수사는 중범죄 사건으로 다뤄지고 있으며 성범죄 전문 수사관들도 배치됐다고 더타임스는 전했다.

템스밸리 경찰은 또한 올해 초 제기된 영국 내 약취 유인 및 성범죄 의혹도 검토하고 있다. 2010년 20대였던 한 여성이 미국 억만장자 미성년자 성착취범 제프리 엡스틴에 의해 영국에 끌려왔고 앤드루와 성적 접촉이 있었다는 의혹이 제기됐다.

경찰은 “이 여성의 변호사와 접촉하고 있다”며 “이 여성이 경찰에 정식으로 신고하고자 한다면 이를 심각한 사건으로 여기고 익명을 유지할 권리와 사생활을 보호하며 세심하게 다룰 것”이라고 밝혔다.

앤드루는 올해 초 미국 법무부의 ‘엡스틴 파일’을 통해 2001∼2011년 영국 무역 특사를 지내는 동안 기밀 정보를 엡스틴에게 유출했다는 의혹이 제기된 이후 경찰 수사를 받고 있다. 지난 2월 공무상 부정행위 혐의로 체포됐다 풀려났다.

앤드루는 오랫동안 엡스틴과 관련한 성범죄 의혹을 받아왔으나 기소된 적은 없다.

엡스틴을 위해 일했던 버지니아 주프레는 17세 미성년자일 때를 포함해 앤드루와 세 차례 강제로 성관계를 했다고 폭로했다. 앤드루는 이 의혹을 부인했지만, 2022년 미국에서 민사 소송을 당하자 거액을 주고 합의했다. 런던경찰청은 주프레를 세 차례 면담해 사건을 검토했으나 수사에 착수하지는 않았다.

고(故) 엘리자베스 2세 영국 여왕의 차남인 앤드루는 엡스틴의 범행과 연루됐다는 의혹으로 2019년 왕실 업무에서 물러났으며 지난해에는 왕자 칭호와 모든 훈작을 박탈당했다.

앤드루는 엡스틴과 관련해 아무런 잘못이 없다고 부인해 왔으나 앤드루 문제는 1936년 미국인 이혼녀와 결혼하기 위해 왕위를 동생에게 내준 에드워드 8세의 양위 사태 이후 영국 왕실 최대 위기로 평가되고 있다.