[헤럴드경제=이명수 기자] 이재용 삼성전자 회장이 대만의 반도체 설계 전문(팹리스) 기업 미디어텍 최고경영자(CEO)와 만나 글로벌 공급망 강화에 나섰다.

22일 연합뉴스에 따르면 이 회장은 전날 삼성전자 고위 임원들과 비공개로 대만의 미디어텍 본사를 방문해 릭 차이 CEO를 비롯한 주요 경영진과 면담한 것으로 전해졌다.

파업 목전까지 갔던 삼성전자 노사의 임금 협상이 타결된 직후 글로벌 고객사를 찾아 반도체 공급 차질 우려를 직접 불식한 것으로 보인다.

이번 방문은 미디어텍과 파운드리(반도체 위탁생산) 협력 방안을 모색하는 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다. 미디어텍은 현재 글로벌 파운드리 1위 기업인 대만 TSMC에 반도체 생산을 맡기고 있는데, 삼성전자가 인공지능(AI) 서버 수요 급증으로 촉발된 메모리 반도체 공급 부족을 지렛대 삼아 파운드리 시장 입지 확대에 나섰다는 분석이다.

최근 파운드리 경쟁력이 강화하는 삼성전자는 지난해 테슬라, 퀄컴 등 굵직한 글로벌 빅테크로부터 대규모 파운드리 수주를 확보했다. AMD와도 파운드리 사업 파트너십을 모색하고 있다.

업계에서는 이번에 이 회장이 직접 미디어텍 경영진과 회동한 만큼 구체적인 수주 논의가 오갔을 가능성도 거론한다.

아울러 이번 면담에서는 모바일 기기의 핵심 부품인 애플리케이션 프로세서(AP)의 공급을 확대하는 방안도 논의됐을 공산이 크다. 삼성전자는 제조원가 절감을 위해 갤럭시 보급형 스마트폰 라인과 태블릿 등에 미디어텍의 차세대 AP인 디멘시티 칩셋 탑재 비중을 높이고 있다.