22일 GTX-A 건설공사 현장 찾아 안전관리 실태·후속 조치상황 확인

[헤럴드경제=소민호 기자] 김윤덕 국토교통부 장관이 22일 오전 GTX-A 삼성역 구간 건설공사 현장을 찾아 시공오류 발생 상황을 직접 점검하고, 철저한 원인규명과 시설물 안전 확보를 당부했다.

정부는 사안의 심각성을 인지하고 18일 구성한 특별 현장점검단을 21일 국토부와 행안부 등이 참여하는 ‘정부합동점검단’으로 확대·개편했는데, 정부의 강한 의지를 보여주려는 행보로 풀이된다. 합동점검단은 현장의 안전상황과 시공·안전·품질 관리, 건설사업관리 수행 등 건설사업 전반에 대해 집중 점검할 계획이다.

김 장관은 현장에서 공사 현황과 보강 계획 등을 보고받은 뒤 시공오류가 발생한 현장의 안전관리 실태와 후속 조치상황을 직접 확인했다. 이어 “수도권 주민들이 일상적으로 이용하게 될 GTX 노선에서 철근누락이 발생한 것은 국민의 안전과 직결된 매우 엄중한 사안”이라며 “시공 과정의 부실 원인을 철저히 규명하는 한편, 안전 문제가 단 하나도 남지 않도록 보강방안을 철저히 검증하는데 총력을 다할 것”을 당부했다.

한편 철근누락 시공 사태와 관련, 21일 이재명 대통령은 엄정 실태파악과 철저한 안전점검을 지시했으며, 이에 국토부와 행안부 등 관계기관과 한국산업안전 보건공단, 한국전기안전공사, 한국가스안전공사, 국토안전관리원, 철도기술연구원, 국가철도공단 등 다양한 분야의 전문기관 및 외부전문가가 참여하는 합동점검단을 구성해 안전점검에 나선 상태다.