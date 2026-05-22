‘가트너 공급망관리 심포지엄/엑스포’ 3년 연속 참가 ‘2030년 78조원 규모 성장 전망’ 시장 공략 가속화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 인공지능(AI) 기반 공급망관리 소프트웨어 기업 엠로가 글로벌 최대 규모 공급망 관련 행사 ‘가트너 공급망 심포지엄/엑스포(Gartner Supply Chain Symposium/Xpo)’에 참가해 에이전틱 AI 기반의 새로운 구매 혁신 사례를 선보였다고 22일 밝혔다.

지난 4~6일 미국 올랜도와 지난 18~20일 스페인 바르셀로나에서 연달아 개최된 이번 행사는 전 세계 주요 기업의 공급망관리 담당 임원 및 업계 관계자 약 5000여 명과 180개 이상의 관련 솔루션 기업이 참여했다. 엠로는 삼성SDS와 함께 3년 연속 행사에 참가했다.

올해 엠로는 ‘AI 기술을 활용한 직접 구매 프로세스 가속화(AI-powered Direct Procurement: Accelerating Design to Source to Pay)’를 주제로, 제품 설계부터 원자재 소싱 및 정산까지 직접 구매 프로세스 전반의 자동화를 구현하는 서비스형소프트웨어(SRM SaaS) 설루션 ‘케이던시아(Caidentia)’의 다양한 에이전틱 AI 기능과 글로벌 적용 사례를 선보였다.

특히 전시 부스에서는 ▷AI 기반 자재명세서 관리(BOM Management) 기능 ▷AI 에이전트를 통한 구매 프로세스 자동화 시연 등을 선보였다.

현지 반응도 긍정적이다. 미국 행사에서는 작년에 이어 전시 참가 기업 중 부스 방문객 수 3위를 차지하며 글로벌 시장에서 ‘케이던시아’의 경쟁력을 확인했다는 것이 회사의 설명이다. 엠로는 이번 성과를 바탕으로 현지 영업 파이프라인을 한층 확대하고, 해외 시장 공략을 더욱 가속화해 나갈 계획이다.

엠로 관계자는 “가트너에 따르면 에이전틱 AI 기반 공급망관리 소프트웨어 시장은 2030년까지 530억 달러(약 78조원) 규모로 가파르게 성장할 전망 ”이라며 “이번 행사를 통해 확인한 현지 기업 고객들의 높은 관심과 수요를 실제 레퍼런스 확보로 연결해 글로벌 시장에서 리더십을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

엠로의 ‘케이던시아’는 각종 보안 인증을 획득하며 해외 시장 공략을 위한 ‘신뢰 발판’을 마련하고 있다. 글로벌 정보보안 표준인 ISO/IEC 27001, 27017, 27018 인증을 획득했으며, 글로벌 보안 인증 ‘SOC2 Type2’도 획득한 상태다.