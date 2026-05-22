프로액티브 콘서트 통해 비전 공유 해외 주요 거점서 조직문화 프로그램

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국앤컴퍼니그룹은 창립 85주년을 맞아 ‘원 컴퍼니(One Company)’ 메시지를 담은 조직문화 프로그램 ‘프로액티브 콘서트’를 진행한다고 22일 밝혔다.

프로액티브 콘서트는 조현범 회장의 핵심 경영 철학인 ‘프로액티브 컬처’를 확산하기 위한 타운홀 미팅 형식의 사내 소통 프로그램이다. 조직별 혁신 아젠다를 자유롭게 논의하고 직급 구분 없이 구성원 간 수평적 소통을 강화하는 데 초점을 맞추고 있다.

이번 행사에서는 그룹 미션·비전과 조직문화를 쉽고 직관적으로 전달하기 위해 참여형 프로그램 ‘HK 원 컴퍼니 브루마블’도 도입했다.

참여자들은 주사위를 굴려 이동하며 ▷그룹사 이해 ▷미션·비전 ▷프로액티브하게 일하는 방식 등을 주제로 한 퀴즈와 미션을 수행하게 된다. 그룹은 게임 요소를 접목해 조직문화와 사업 이해도를 자연스럽게 높일 수 있도록 했다고 설명했다.

각 조직의 ‘컬처 에이전트’가 직접 프로그램 진행을 맡은 점도 특징이다. 컬처 에이전트는 조직별 추천을 통해 선발된 구성원으로, 조직 특성에 맞춰 조직문화 프로그램 운영을 담당한다.

그룹은 본격 시행에 앞서 지난 11일부터 이틀간 판교 테크노플렉스와 대전 한국테크노돔에서 컬처 에이전트 대상 워크숍을 열고 주요 콘텐츠 교육과 진행 역량 강화 프로그램을 진행했다.

프로액티브 콘서트는 2013년 한국타이어앤테크놀로지에서 시작된 이후 정기적으로 운영돼 왔다. 지난해부터는 한국앤컴퍼니를 비롯해 한온시스템, 한국네트웍스, 한국엔지니어링웍스, 한국프리시전웍스, 모델솔루션 등 그룹 전 계열사가 참여하는 통합 운영 체계로 확대됐다.

올해는 글로벌 사업장에서도 프로그램이 운영되고 있다. 한국타이어 구주본부와 중국기술센터, 중국 가흥공장·중경공장·강소공장 등에서 행사가 진행됐으며, 다음 달에도 글로벌 기술센터와 생산 거점 등에서 이어질 예정이다.

한편, 한국앤컴퍼니그룹은 창립 85주년을 맞아 특별 전시회 ‘HANKOOK 갤러리’도 주요 사업장에서 순회 운영했다. 전시에서는 임직원들이 직접 참여한 ‘비전 드로잉’ 작품과 외부 작가 협업 작품 등이 공개됐다.