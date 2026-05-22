문체부 공연예술 관람료 지원사업 참여 NOL 통해 공연예술 1만원 할인쿠폰 제공

[헤럴드경제=박혜림 기자] 놀유니버스가 공연 관람 문턱을 낮추고 문화예술 소비 확대에 힘을 보탠다.

놀유니버스가 운영하는 NOL은 문화체육관광부, 예술경영지원센터, 한국문화예술위원회가 추진하는 ‘2026 공연예술 관람료 지원 사업’에 동참한다고 22일 밝혔다.

이번 사업은 공연예술 소비를 촉진하고 시장 회복을 지원하기 위한 취지로 마련됐다. NOL은 오는 8월 20일까지 매주 금요일 오전 10시 공연 예매에 사용할 수 있는 1만원 할인쿠폰을 선착순으로 지급한다. 쿠폰은 1인당 최대 2매까지 받을 수 있다.

할인 대상은 연극, 뮤지컬, 서양음악, 한국음악, 무용, 마술·서커스 등이다. 지급된 쿠폰은 카드사 할인 등 다른 혜택과 중복 적용할 수 있어 관람객의 실질 할인 폭을 넓혔다.

놀유니버스는 문화예술 생태계를 적극 지원하는 등 공연 산업 활성화에 앞장서고 있다. 지난해 NOL 티켓을 통해 공연예술·미술전시 관람료 지원사업에 참여했으며, 지난 2월에는 NOL 씨어터 대학로를 정식 개관했다. NOL 씨어터 대학로는 약 10년간 방치됐던 대학로뮤지컬센터를 리모델링한 공간으로, 지하 3층~지상 5층 규모의 대학로 일대 최대 공연장이다. 1000여석 규모 대극장과 500여석 규모 중극장을 갖췄다. 이외에도 중소극장 뮤지컬을 조명하는 시상식 ‘놀라운 혜공 어워즈’를 3년째 운영 중이다. 놀유니버스는 공연 관람 지원과 창작·유통 기반 확대를 통해 국내 공연 산업의 지속 가능한 성장에 기여한다는 계획이다.

백새미 놀유니버스 엔터사업 총괄은 “공연 업계 활성화를 위해 2026 공연예술 관람료 지원 사업에 함께하게 됐다”면서 “놀유니버스는 향후에도 문화·예술 분야가 성장할 수 있도록 다양한 지원을 해 나갈 예정”이라고 말했다.