[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 겸 배우 비비가 공연 중 관객들과 뽀뽀하는 이유를 밝혔다.

21일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서는 비비와 개그맨 양상국이 출연했다.

앞서 비비는 미국, 아시아, 오세아니아 등 전 세계 17개 도시 월드투어를 마쳤다.

이에 김숙은 “실제로 해외 공연에서 관객들이랑 스킨십을 많이 하는 편인가”라고 묻자 비비는 “관객들이랑 안기도 하고 손도 잡고 뽀뽀도 해준다”고 답했다.

홍진경은 “관객들이랑 뽀뽀도 한다고?”라며 충격을 감추지 못했고 양상국 역시 “어디에다가 뽀뽀를 해주냐. 진짜 문화 충격이다. 우리는 결혼을 해도 잘 안 한다”고 말해 웃음을 안겼다.

비비는 “볼에도 하고 입술에도 하고 여기저기 다 한다”며 “저는 사랑이 넘치는 게 좋다고 생각한다. 관객들이랑 서로 가까워지는 게 좋다”고 설명했다.

그러자 홍진경이 “남자 팬과도 입으로 뽀뽀한 적이 있냐”고 묻자 비비는 “남자 팬들은 오히려 도망간다”고 답했다.

주우재는 “세찬이 같은 애들이 공연 보러 가면 괜히 앞에서 입술을 움찔할 것 같다”고 말했고 김종국은 “다음 공연에 세찬이 가 있는 거 아니냐”고 받아쳤다.