[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]경북 포항의 대표 관광명소인 ‘스페이스워크’가 누적 방문객 400만명 돌파를 눈 앞에 두고 있다.

22일 포항시에 따르면 지난 2021년 11월 개장한 스페이스워크 누적 입장객 수는 최근 396만명을 넘어선 것으로 집계됐다.

이는 개장 이후 약 4년 6개월 만의 성과로, 현재 방문 추세를 감안하면 다음달초 400만명 달성이 예상된다.

환호공원에 설치된 스페이스워크는 포스코가 117억원을 투입해 제작·기부 채납한 체험형 철제 조형물이다.

가로 60m, 세로 57m, 높이 25m 규모에 총 길이 333m의 구조물 위를 직접 걸으며 영일만과 포항제철소 일대를 조망할 수 있다.

이곳은 관람형 조형 예술을 넘어 관람객이 작품 내부를 직접 걸으며 체험할 수 있고 독특한 외형과 함께 마치 구름 위를 걷는 듯한 경험을 할수 있다.

이에 따라 SNS에서는 ‘인생샷 명소’로 입소문을 타며 국내외 관광객들의 발길이 계속되고 있다.

포항시 관계자는 “400만번째 방문객을 위한 기념행사도 준비 중”이라며 “앞으로도 안전한 관람 환경 조성과 관광 콘텐츠 확충을 통해 대한민국 대표 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.