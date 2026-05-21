1타차 와이어투와이어 우승 달성

[헤럴드경제=조용직 기자] 손기민이 내셔널 타이틀 참마루건설배 제32회 한국미드아마추어골프선수권대회에서 우승했다.

손기민은 21일 전남 나주시에 위치한 골드레이크 컨트리클럽 골드·레이크 코스(파72)에서 열린 이 대회 최종 3라운드에서 버디 3개, 보기 1개로 2언더파 70타를 쳤다. 이로써 죄종합계 2언더파 214타로 2위인 허지백을 1타 차로 따돌리고 우승했다.

1라운드부터 최종 3라운드까지 사흘 연속 선두를 유지해 ‘와이어 투 와이어’ 우승을 달성한 그는 우승컵과 2027년 코오롱 제69회 한국오픈골프선수권대회 출전권을 얻었다.

손기민은 “3년 만에 다시 미드아마추어 대회에서 우승하게 됐다. 이 자리에 오기까지 많은 분의 도움이 있었다”며 감사를 표하고 “건강하게 오래오래 골프를 즐길 수 있도록 앞으로도 몸 관리를 잘하겠다”고 말했다.

한국미드아마추어는 대한골프협회(KGA)의 8대 내셔널 타이틀 대회 중 하나로 참마루건설이 후원한다. 대회장인 골드레이크 컨트리클럽은 한국 골프 발전을 위해 이바지하는 KGA 회원사 골프장이다.