21일 부산시장선거 공식 선거운동 돌입 田 “민생 현장부터” 朴 “세계도시 부산”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3 지선 공식 선거운동이 21일 시작됐다. 부산시장 후보들은 이른 시각부터 시민 속으로 들어갔다. 더불어민주당 전재수 후보는 새벽 항만에서 통선(通船) 선장들을 만났고, 국민의힘 박형준 후보는 자갈치 심야버스 탑승으로 선거운동을 시작했다. 첫날부터 해양·노동, 민생·도시비전을 전면에 내세우며 표심공략에 돌입한 모습이다.

전재수 후보는 새벽부터 오후까지 항만·해운·노동 현장을 훑으며 “부산 경제의 뿌리를 살리겠다”는 메시지를 전했다. 그는 아침 일찍 부산항 연안여객터미널 내 부산통선 사무실을 찾아 선장들과 대화를 나눴다. 통선은 선박과 육지를 잇는 소형 운송선으로 ‘항만물류의 모세혈관’이라 불린다. 같은 건물에 있는 북극항로 개척 선도기업 팬스타라인닷컴도 방문해 해운·물류 기업인들과 의견을 교환했다.

남구 신선대감만터미널 1항업지부로 옮긴 전 후보는 항만노동자들과 아침식사를 하며 현장 목소리를 들었다. 오후에는 선거사무소에서 부산지역 공공기관 노조협의회, 부산지하철노조의 정책제안을 받았고, 3시 부전역 앞에서 출정식을 연다. 전재수 후보의 첫날 행보는 현장 노동자를 찾으며 ‘민생 밀착’을, 노동계와 연대를 다지며 ‘일하는 사람들의 시장’을 부각하려는 전략으로 풀이된다.

박형준 후보는 선거운동이 시작된 0시를 갓 넘긴 시간에 자갈치 신동아시장 앞에서 59번 심야버스에 올라 퇴근길 시민들을 만났다. 한진중공업에 근무하는 시민과 대화를 나누기도 했다. 한밤중에도 불이 꺼지지 않는 일상 속에서 시민의 애환을 듣고 시민의 발이 되어 뛰겠다는 상징적 행보다. 아침 출근시간에는 부산의 중심 서면로터리에서 거리인사를 하고 상가 시민들을 만났다. 오후 2시 부산역 광장에서 합동출정식을 열고 “중단 없는 발전”을 외친 박 후보는 현역시장 5년 성과와 시정의 연속성을 강조하며 결집을 호소했다.

출정식 후 초량천에서 유세하는 박 후보는 초량로 우국경로당을 방문한다. 저녁에는 경성대 사거리 일대에서 집중유세를 펼칠 예정으로 있는 등 노년과 청년 표심을 잇달아 공략한다. 현직시장의 인지도와 정책능력을 앞세우며 ‘작은 국가, 세계도시 부산’ 비전을 펼쳐보이려는 선거운동으로 분석된다.

정이한 개혁신당 후보는 이날 오전 연산교차로 출근인사로 시작해 저녁에는 금정구 중앙대로에서 열린 자당 후보 합동출정식에 참석하며 존재감을 알린다.

부산시장 후보들이 공식선거운동 첫날부터 각기 다른 방식으로 민심 공략에 나서면서 현장행보와 메시지를 중심으로 득표경쟁이 뜨거워질 전망이다.