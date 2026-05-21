플럭스, 1분기 매출 26% 증가…“매출 목표 2000억원대로”

[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데하이마트가 가전 PB(자체브랜드) ‘PLUX(플럭스)’의 성장세에 힘입어 오는 7월 단독 매장을 선보인다.

롯데하이마트는 플럭스 출시 이후 1년간 매출을 분석한 결과, PB 제품 매출이 전년 동기 대비 15% 증가했다고 21일 밝혔다. 올해 1분기 기준으로는 26% 증가했다.

플럭스는 1~2인 가구를 겨냥해 출시한 브랜드다. 대표 상품인 ‘PLUX 245L 1등급 냉장고’는 연간 4만대의 판매량을 기록했다. 냉장고 전체 판매량 1위다. ‘PLUX 43형 이동형 QLED TV’, ‘PLUX 6평형 룸 에어컨’ 등도 각 부문에서 가장 많이 팔렸다. 20대 고객의 매출과 판매량은 각각 약 30% 증가했다.

올해는 대형·생활·주방가전 등 상품 60여개를 출시한다. 초슬림 ‘컨버터블 냉동고’와 소형 ‘김치냉장고’ 등 고객의 요구를 반영했다. 3년(중소형 가전)~5년(대형 가전)의 무상 보증도 이어간다. 세탁기·에어컨·밥솥 등 ‘PLUX 구독 서비스’도 강화한다. 6월에는 정수기를 구독 서비스에 포함한다.

7월 선보이는 플럭스 단독 매장에선 약 300개에 달하는 상품을 선보인다. 이를 통해 롯데하이마트는 플럭스 매출을 지난해 1300억원에서 연내 2000억원 이상으로 끌어올린다는 목표다. 박병용 롯데하이마트 PB해외소싱부문장은 “플럭스를 ‘일상 가전 브랜드’로 육성할 것”이라고 말했다.