[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 20일 성서캠퍼스 아담스채플에서 창립 127주년 기념식을 개최하고 인공지능(AI) 시대를 대비한 미래지향적 대학 비전을 제시했다.

이날 기념식에는 정순모 학교법인 계명대 명예이사장, 김남석 이사장, 이재하 총동창회장, 신일희 총장을 비롯해 교내 구성원 700여명이 참석했다.

계명대는 우수한 교육·연구 성과를 이룬 교수와 직원 69명에게 계명금장, 공로상, 업적우수상, 모범상, 출판문화상, 학생지도 우수교수상 등을 수여했다.

신일희 총장은 기념사에서 “계명대는 AI 네이티브 대학으로의 전환을 통해 교육·연구·의료 전반의 혁신을 추진하겠다”며 “기술은 수단일 뿐이며 대학은 더욱 인간다워야 한다. 사람을 향한 책임과 가치를 중심에 두고 미래를 만들어가겠다”고 말했다.

이재하 총동창회장은 “127년 동안 지역과 세계를 향해 빛을 밝혀온 자랑스러운 모교”라며 “전통과 혁신을 잇는 교육을 통해 미래 인재를 길러내고 있다, 동문과 구성원의 헌신 속에서 성장해 온 계명이 앞으로도 AI 시대를 이끌 인재 양성의 중심 역할을 하길 기대한다”고 전했다.