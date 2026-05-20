[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 제14대 총장후보자 선거 결과 기호 7번 윤재웅 교수(기계자동차공학부)가 1위, 기호 6번 송건섭 교수(공공안전학부)가 2위를 차지했다고 20일 밝혔다.

이번 선거에는 총 7명(기호 1번 박영준, 기호 2번 이정호, 기호 3번 김동윤, 기호 4번 김시만, 기호 5번 우창현, 기호 6번 송건섭, 기호 7번 윤재웅)의 후보자가 출마했다.

전체 유권자는 교원 374명, 직원 176명 등 총 550명이며 직원 투표수는 교원 총수(374명)의 24% 비율을 적용해 90표(반올림)로 환산 반영됐다.

이 중 1차 투표에는 527명(투표율 95.8%), 2차 투표에는 526명(투표율 95.6%)이 참여했다.

7명의 후보자가 출마한 1차 투표에서 환산 득표수 기준 총 447표 중 과반수를 얻은 후보가 나오지 않아 상위 1·2위를 득표한 기호 7번 윤재웅 후보(39.4%, 175표)와 기호 6번 송건섭 후보(21.7%, 97표)를 대상으로 2차 결선 투표가 진행됐다.

이어진 2차 투표 결과 기호 7번 윤재웅 교수가 환산 득표수 총 442표 중 267.8표(60.6%)를 얻어 1위를 차지했으며 기호 6번 송건섭 교수는 174.2표(39.4%)를 얻어 2위에 올랐다.

학교법인 영광학원 이사회는 대구대 총장후보자추천위원회에서 추천 윤재웅 교수와 송건섭 교수 두 후보 중 1명을 대구대 제14대 총장으로 최종 선임하게 된다.