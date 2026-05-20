경남도 “계엄 관련 문서 미생산 의미일 뿐, 새벽 출근해 상황 지휘” 캠프 측 “기초적 팩트 확인도 없는 저열한 정치공세…법적 대응”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 권향엽 더불어민주당 국회의원이 제기한 ‘12·3 비상계엄 당시 박완수 경남도지사 행적 의혹’을 두고 경남도가 팩트 교정에 나선 데 이어 박 후보 캠프가 강력한 법적 대응을 예고하면서 정면충돌 조짐을 보이고 있다.

경남도 행정과는 20일 헤럴드경제와의 통화에서 “국회 요구자료에 ‘해당 없음’으로 답변한 것은 계엄 관련 대책회의나 지시 사항 등 행정 문서가 생산되지 않았다는 의미일 뿐”이라며 “이를 도지사가 출근하지 않은 것으로 해석한 것은 사실과 완전히 다르다”고 밝혔다.

앞서 권향엽 의원실은 경남도가 제출한 ‘비상계엄 관련 별도 활동 자료 부존재’ 답변과 일부 공무원과의 통화 내용을 근거로 “비상계엄 당시 박 지사가 도청에 출석하지 않았으며 도정이 사실상 공백 상태였다”고 주장했다.

이에 대해 경남도는 이날 공식 설명자료를 배포하고 사실관계 바로잡기에 나섰다. 경남도에 따르면 박 지사는 비상계엄 선포 직후부터 실시간으로 상황 보고를 지속해서 받았다. 특히 국회에서 비상계엄 해제 요구 결의안이 가결될 무렵 도청에 정상 출근해 도민 민생 안정 관련 당부 사항을 행정 라인에 지시했다.

도 관계자는 “의원실과 보좌진에게 행정적 답변의 취지를 명확히 설명했으며, 오보를 낸 언론사도 경남도의 설명을 듣고 정정 자료를 반영하기로 했다”고 전했다.

박완수 경남도지사 후보 대변인단도 이날 성명서를 내고 권 의원 측의 주장을 ‘선거개입을 위한 저열한 정치공세’로 규정하며 즉각적인 사과를 요구했다.

박 후보 캠프 측은 “도지사의 동선을 확인하려면 최소한 공식 출입기록, 비서실 및 수행라인, 당시 상황관리 책임자 등을 종합적으로 확인해야 한다”며 “이러한 교차 검증 절차도 없이 일부 통화 내용과 자료 부존재만으로 도지사 부재를 단정 유포하는 것은 도민을 속이는 행위”라고 비판했다.

이어 캠프 측은 “선거가 급하다고 해서 확인되지 않은 내용을 사실처럼 공표해서는 안 된다”라며 “사실관계를 왜곡한 보도자료를 즉각 철회하고 경남도민 앞에 사과하지 않을 경우, 잘못된 정치행태를 바로잡기 위한 모든 법적·정치적 조치를 강구할 것”이라고 경고했다.