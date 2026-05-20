시민일상 사각지대 메울 6대 프로젝트 “큰 부산보다 시민 한사람 삶이 더 중요”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 박형준 국민의힘 부산시장 후보가 20일 부산시의회 브리핑룸에서 다섯 번째 공약 ‘부산찬스, 내게 힘이 되는 부산’을 발표했다. “큰 부산도 중요하지만 시민 한 사람의 삶이 더 중요하다”며 부산시민 한 사람 한 사람 일상을 끝까지 책임지겠다는 생활복지 청사진이다.

이번 공약은 반려가족, 소상공인, 수산인, 느린학습자, 야간이동 시민, 공동주택 거주민까지 일상의 사각지대를 촘촘히 메우는 6대 프로젝트로 구성됐다.

박형준 캠프는 “진료비가 두려워 반려동물을 병원에 못 데려가고, 하루 매출을 모두 이자로 내는 사장님, 새벽 출항이 곧 생존인 어업인, 갈 곳이 없는 느린학습 아동, 밤 11시 이후 집에 갈 교통이 끊기는 시민들까지 시정을 통해 들어온 시민의 목소리를 공약에 담았다”고 설명했다.

박 후보는 반려동물 공공의료보험, 1조원 반값 대환대출, 광역 최초 수산본부, 느린학습자 평생교육센터, 빅데이터 기반 야간전용 ‘별바다버스’, 광역 최초 공동주택관리과·관리센터 신설 등을 공약으로 제시하며 “일해 본 사람만이 설계할 수 있는, 재정과 실행력을 함께 고려한 현실적인 복지·민생 공약”이라 강조했다.

이어 “앞으로 부산은 세계도시로 나아가는 큰길의 도시, 시민의 작은 어려움까지 따라가는 도시, 세계시민에 걸맞은 품격있는 도시가 될 것”이라며 “시민의 삶을 놓치지 않는 촘촘한 복지로 부산찬스를 완성하겠다”고 약속했다.