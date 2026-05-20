[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 지난 18일 대학본부에서 스리랑카 씨넥(CINEC, Campus of International Nautical and Engineering College)대학 아지트 프리란타 총장 일행을 초청해 글로벌 해기전문인력 양성과 국제교육 협력 확대 방안을 논의했다고 20일 밝혔다.

이번 방문에는 씨넥대학의 아지트 프리란타 총장과 해사과학대학장, 글로벌 해양산업 관계자 등 총 5명이 참석했으며, 한국해양대학교에서는 류동근 총장을 비롯해 국제교류본부, 글로벌해기센터, 산학연ETRS센터 관계자들이 함께 자리했다.

양 대학은 이날 환담을 통해 ▷스리랑카 해양전문인력 양성을 위한 공동 교육·훈련 프로그램 운영 ▷교환학생 및 단기연수 프로그램 확대 ▷글로벌 해양산업 연계 교육 협력 ▷우수 외국인 유학생 유치 및 국제공동교육 활성화 방안 등에 대해 폭넓게 의견을 교환했다. 특히 양측은 해운·항만·조선·해양물류 분야의 글로벌 산업 수요에 대응하기 위해 실무형 국제교육 프로그램과 현장 중심 교육훈련 협력체계를 강화하는 데 공감대를 형성했다.

씨넥대학은 1990년 설립된 스리랑카 대표 사립 고등교육기관으로, 약 2만2000명의 학생이 재학 중이며 항해 및 기관공학 분야를 중심으로 한 해기교육 특성화 대학으로 ▷중국 대련해사대학교 ▷영국 울버햄턴대학교 등과 석·박사 공동과정을 운영하고 있다.

류동근 한국해양대 총장은 “우리 대학은 글로벌 해양산업을 선도할 전문 인재 양성을 위해 세계 주요 해양 특성화 대학들과의 협력을 확대하고 있다”며 “이번 씨넥대학과의 교류는 우수 외국인 유학생 유치와 글로벌 해양 교육 협력, 미래 해양산업을 이끌 국제 인재 양성 기반을 더욱 강화하는 계기가 될 것”이라고 말했다.