- ‘과학적 밀원숲’ 조성으로 꿀 채취량 많고 기능성 높은 쉬나무 등 수종 다변화…과학적 밀원숲 네트워크‘ 구축

[헤럴드경제= 이권형기자] 기후위기로 사라져가는 꿀벌을 보호하고 인류와의 지속가능한 공존을 도모키 위한 ‘과학기반의 밀원숲 조성’이 추진된다.

산림청(청장 박은식)은 20일 유엔(UN)이 지정한 ‘세계 벌의 날’을 맞아 꿀 채취량 많고 기능성 높은 쉬나무 등 수종 다변화를 통한 ‘과학적 밀원숲 네트워크‘를 구축한다고 20일 밝혔다.

산림청은 최근 5년간 전국에 축구장 2만 4955배 면적에 달하는 총 1만 7818헥타르(이하 ha)의 밀원숲을 조성한 성과를 바탕으로, 앞으로는 연간 밀원숲 조성 목표를 기존 3000ha에서 4000ha로 상향하고, 단순면적 확대를 넘어 과학적 데이터에 기반한 질적 전환에 나선다.

아울러 집약적인 산림 관리를 위해 ‘밀원수 특화단지’ 지정을 추진하며 이를 통해 양봉농가에는 안정적인 채밀 환경을 제공하고, 임업인에게는 새로운 소득 기회를 부여하는 상생 거점을 구축한다.

‘밀원숲 조성’ 정책 핵심은 꿀벌의 생존력을 높이고 채밀 생산성을 극대화하는 데 있다. 국립산림과학원 연구에 따르면, 다양한 밀원식물을 섭취한 꿀벌은 수명이 최대 60% 늘어나고, 번식력(50%)과 면역력(20%)도 크게 향상된다.

이에 따라 산림청은 농림축산식품부와 협력해 광나무, 회화나무 등 15종을 밀원식물로 추가 지정했으며, 쉬나무, 이나무, 헛개나무, 피나무 등 고기능성 수종을 적극 도입할 예정이다. 특히, 지난해 대형 산불 피해를 입은 경상북도 지역의 산림복원과 밀원숲 조성을 연계해 생태계 회복과 지역 경제 활성화를 동시에 도모한다.

주요 수종인 쉬나무는 ha당 잠재 꿀 생산량이 400kg으로, 기존 아까시나무(38kg)보다 10배 이상 높아 효율적인 에너지원이 될 전망이다.

박은식 산림청장은 “기후위기 속에서 훼손된 생태계가 스스로 회복하기만을 기다리기에는 시간이 넉넉하지 않다”며 “과학과 데이터를 기반으로 가치 있는 밀원숲을 조성해 꿀벌과 사람이 공존하는 지속가능한 미래를 만들어 가겠다”고 말했다.