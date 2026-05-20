[헤럴드경제=최원혁 기자] 국내 증시 호황으로 직장 내에서 주식 투자 이야기가 일상처럼 오가는 가운데 한 사내 단체 채팅방에 직원들의 ‘주식 잡담’을 공개적으로 지적한 상사의 글이 온라인에서 화제다.

지난 19일 온라인 커뮤니티 ‘에펨코리아’에는 ‘회사 단톡방에 충고 글 올린 부장님’이라는 제목의 게시물이 올라왔다.

공개된 단체 채팅방 메시지에서 부장으로 추정되는 A씨는 “잠시 외부에 볼 일이 있어 나간다. 오후에 들어오겠다”고 직원들에게 알린 뒤 곧바로 경고성 메시지를 남겼다.

A씨는 “단도직입적으로 여러분께 충고 아니 경고한다”며 “회사는 일을 하러 오는 곳이지 동네 꼬마들이 놀이터 오듯 오는 곳이 아니다”고 적었다.

그러면서 “최근 주식 관련 사담을 나누는 분이 꽤 많던데 주식이나 기타 사담 나누지 말라”며 “지금 우리 실적을 보면 다들 정신 차려야 한다”고 강조했다.

특히 삼성전자와 SK하이닉스 등을 언급하며 “삼전이 어떻고 하닉이 어떻고 하다가 제게 걸리면 진술서 작성하게 하고 정말 가만히 안 둘 것”이라고 경고했다.

해당 글이 SNS와 온라인 커뮤니티로 퍼지면서 누리꾼들 사이에서는 의견이 엇갈렸다.

일부는 “참다 참다 폭발한 것 같다”, “실적 안 좋은 상황에서 저럴 만하다”, “부장 입장에서는 충분히 할 수 있는 말”, “업무시간에 주식 보고 있으면 확실히 업무 효율이 떨어진다” 등의 반응을 보였다.

반면 다른 누리꾼들은 “부장이 삼성전자 샀으면 저런 말 안 했을 것”, “상승장서 소외감을 느낀 듯하다”, “손실 봐서 예민해진 것 아니냐”, “사적인 대화까지 통제하는 건 과하다” 등의 반응을 보이기도 했다.