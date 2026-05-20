- 9월 한-중앙아 정상회의 앞두고…지식재산 분야 포괄협력 MOU’ 체결 포석

[헤럴드경제= 이권형기자] K-지식재산이 풍부한 자원과 지정학적 이점을 바탕으로 전략적 요충지로 급부상하고 있는 중앙아시아 5개국과 ‘지식재산 실크로드’를 놓기 위한 초석을 다진다.

지식재산처 20일 롯데호텔 서울(서울 중구)에서 주한 중앙아시아 5개국 대사를 초청해 지식재산 분야 협력 강화를 위한 오찬 간담회를 개최한다.

5개국 대사는 (카자흐스탄) 아세트 이세날리(Asset ISSENALI) 대사 임명자, (키르기스스탄) 아이다 이스마일로바(Aida ISMAILOVA) 대사, (타지키스탄) 키롬 살로히딘(Kirom SALOHIDDIN) 대사, (투르크메니스탄) 베겐치 두르디예프(Begench DURDYYEV) 대사, (우즈베키스탄) 알리셰르 압두살로모프(Alisher ABDUSALOMOV) 대사 (국가 영문 알파벳 순서)다.

이번 간담회는 오는 9월 서울에서 개최 예정인 ‘제1차 한-중앙아시아 정상회의’를 앞두고, 중앙아시아 국가들과의 지식재산 협력 범위를 확대하고 실질적인 성과 도출을 위한 공감대를 형성코자 마련했다.

간담회에서 김용선 지식재산처장은 한국의 지식재산 기반 경제성장 경험을 공유하고, 한국과의 지식재산 협력을 통해 중앙아시아가 한 단계 도약할 수 있다는 점을 강조할 예정이다. 또한, 우리기업의 활발한 중앙아시아 진출과 투자확대를 위해 지식재산권 보호에 힘써줄 것을 당부할 계획이다.

김용선 지식재산처장은 “중앙아시아와 한국 간 지식재산 분야 협력은 양 지역의 혁신 성장을 이끄는 새로운 동력이 될 것”이라며 “오는 9월 제1차 한-중앙아 정상회의를 계기로, ‘지식재산 분야 포괄협력 MOU’를 체결하는 등 가시적인 성과를 만들어 우리기업의 중앙아시아 진출을 지원하겠다”고 말했다.