노사 양측 “최선을 다하고 있다”…오전 중 결론 날 듯 사측이 중노위 조정안 수용 시 조합원 투표 진행

[헤럴드경제=이태형 기자]성과급 지급 기준과 제도화를 놓고 삼성전자 노사의 중앙노동위원회(중노위) 2차 사후조정 3일차 회의가 20일 시작됐다.

삼성전자 노사는 지난 18일 오전 10시부터 시작해 이날 오전 10시 3일차 협상을 재개했다.

노조가 예고한 총파업을 하루 앞둔 최후의 담판인 만큼 오늘 회의는 이르면 오전 중이나 정오를 전후해 결론이 나올 가능성이 있다.

조정을 맡은 박수근 중노위원장은 이날 새벽 2차 사후조정 2일차 회의의 정회를 알리면서 중노위가 양측 입장을 절충한 조정안을 제시했다고 밝혔다.

그러면서 “쟁점이 여러 가지인데 가장 중요한 하나가 의견 일치가 안 됐다”며 “사측이 최종 입장을 정리해서 오늘 오전 10시에 온다고 했다”고 전했다.

업계에서는 노사가 상한폐지에 대해선 어느 정도 의견 합치를 이뤘지만, 성과급 재원을 영업이익의 몇 %로 둘지, ‘부문 공통 배분’과 ‘사업부별 차등 배분’을 몇 대 몇으로 할지가 쟁점인 것으로 보고 있다.

박 위원장은 조합원 투표 일정에 대해 “다 시나리오를 만들어뒀다”며 “정리가 되면 그 시간만큼 파업을 유예할 것”이라고 말했다.

여명구 삼성전자 DS(반도체 부문) 피플팀장(부사장)은 이날 회의장에 들어가며 “최선을 다하겠다”고 말했다. 최승호 삼성그룹 초기업노조 삼성전자지부 위원장도 “종료가 될 때까지 최선을 다해서 지금 하고 있고, 잘 협상할 수 있도록 하고 있다”고 말하고 회의실로 들어갔다.

삼성전자 노사는 연봉의 50%인 성과급 상한 폐지 여부, 성과급 재원 배분 비중, 이 같은 합의의 제도화 등을 두고 막판까지 치열한 줄다리기를 벌이고 있다.