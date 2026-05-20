[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 ‘경북형 AI·시스템반도체 생태계’ 구축을 골자로 한 혁신성장 로드맵을 본격 가동한다고 20일 밝혔다.

이에 따라 도는 구미의 전자·소재부품 제조 기반과 포항의 나노·전력반도체 연구 역량, 지역 대학의 공학 인재 기반을 토대로 12개 세부과제를 추진한다.

오는 2030년까지 구미 국가 제1산단에 400억원을 투입해 ‘반도체 장비 챔버용 소재·부품 제조 및 검증 테스트베드’를 구축한다.

우주항공과 방산 등에 필수적인 ‘초정밀 나노기술 적용 전자유리 부품소재’의 상용화 기반 마련을 위해 143억원을 투입한다.

한국과학기술연구원 등과 손잡고 ‘국방 반도체 프론티어 이니셔티브’를 추진해 적외선 초격자 센서와 같은 전략 부품의 기술 자립화에 나선다.

또 ‘첨단 반도체 소재부품 Complex’는 남부권 반도체 산업의 심장부 역할을 할 것으로 기대된다.

우선 2269억원을 투입해 ‘반도체 소재부품 제조 및 실증 인프라’를 구축한다. 이를 통해 첨단 웨이퍼 소재와 첨단 패키지 기판 소재 시제품 제조와 실증을 지원한다.

또 471억원을 투입해 초정밀 분석 장비를 갖춘 ‘반도체 소재부품 고도화 지원센터’를 건립하고 1000억원 규모의 ‘미래 선도 반도체 핵심기술 R&D’를 통해 기업 기술 경쟁력을 높일 계획이다.

450억원 규모의 ‘첨단 반도체 소재부품산업진흥원’을 설립해 상용화부터 판로 개척까지 전주기 성장을 지원할 방침이다.

양금희 경북도 경제부지사는 “반도체는 이제 단순한 부품이 아니라 국가의 안보이자 미래를 책임질 핵심 자산”이라며 “경북이 가진 제조 역량의 저력에 AI라는 날개를 달아 세계 시장이 주목하는 ‘K-반도체 벨트’의 중심축으로 도약하겠다”고 말했다.