사업비 4779만 원 확보, 전문 청소·세탁 장비 도입

[헤럴드경제(담양)=서인주 기자] 담양지역자활센터는 한국자활복지개발원과 전남광역자활센터가 추진한 2026년 중앙자활자금 위탁 공모사업인 ‘사업장 환경개선지원사업’에 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 공모사업 선정으로 확보한 사업비 4,779만 원은 굿크린사업단의 전문 청소장비와 상업용 세탁장비 구입에 활용될 예정이다.

굿크린사업단은 학교와 공공기관 등을 대상으로 청소와 입주청소, 방역, 에어컨 소독 등의 서비스를 운영하고 있다.

담양지역자활센터는 이번 사업을 통해 굿크린사업단의 자활기업 전환도 함께 추진할 계획이다.

이를 위해 장비 운용교육과 안전관리 교육, 창업 준비과정 교육 등을 병행해 참여자들의 직무 전문성과 현장 경쟁력을 강화할 방침이다.

현재 담양지역자활센터는 카페·청소·도시락·중고 사무용 가구 판매 등 7개 사업단과 집수리·인테리어 분야 2개 자활기업을 운영하며 저소득 주민의 자립과 일자리 창출을 지원하고 있다.