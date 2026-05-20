동작구청 2층 민원실 내 혼인신고 포토존 마련… 꽃 장식·LED 문구 조명으로 로맨틱한 분위기 연출

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구가 인생의 새로운 출발을 맞이하는 신혼부부를 위해 지난 4월 29일부터 구청 2층 민원실 내에 혼인신고 포토존을 설치·운영하고 있다.

구는 혼인신고라는 의미 있는 순간이 단순 행정 절차로 끝나지 않고, 더욱 특별한 추억으로 남을 수 있도록 인증샷 공간을 조성했다.

이번 포토존은 청년 세대의 감성을 담아 화사한 꽃 장식과 함께 ‘좋은날 우리, 동작구에서’라는 문구의 LED 조명을 설치해 따뜻하고 로맨틱한 분위기를 연출한 것이 특징이다.

해당 공간은 방문객의 동선을 고려해 2층 민원여권과 5번 창구 앞 벽면에 배치했으며, 혼인신고를 위해 방문한 부부는 물론 구청을 찾는 일반 민원인 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

구는 이번 포토존 조성이 신혼부부에게 지역 친화적 이미지를 제공하고, 따뜻한 행정 서비스 구현에도 긍정적인 효과를 가져올 것으로 기대하고 있다.

구는 거동이 불편한 민원 취약계층을 위해 ‘찾아가는 여권 교부 서비스, ‘찾아가는 중증장애인 혼인신고 서비스’를 운영하는 등 다양한 민원 편의 서비스를 추진하고 있다.