[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 19일 달서구 선거사무실에서 문화체육·교육·여성 공약 발표회를 갖고 모두 9차례에 걸친 공약 발표를 마무리했다.

김 후보는 이날 “대구·경북 통합신공항 개항에 맞춰 세계적인 기업과 협력해 유니버설스튜디오급의 글로벌 엔터테인먼트 복합리조트를 유치하겠다”고 밝혔다.

이를 통해 10만명 규모의 일자리를 창출하고 연간 1500만명 이상의 관광객을 유입하겠다는 구상이다.

이어 교육 분야에서는 ‘서울대 10개 만들기 사업’ 경북대 선정, 교육 희망 사다리 강화, 취업보장형 계약학과 확대, 대구 수학문화관 설치 등을 약속했다.

여성 정책으로는 IT와 AI 기반 직업교육을 담당할 ‘대구 글로벌 여성 센터’ 설립과 함께 대구형 공공산후조리원 건립, 여성 부인과 질환 검진비 지원 등을 제시했다.

더불어 국립오페라단 유치와 복합 아레나 공모 선정 총력 추진, 게임 전시회 지스타 유치 등도 함께 약속했다.

김부겸 후보는 “대구시민의 삶을 바꿀 품격있는 문화 도시, 꿈을 키우는 교육도시, 그리고 살기 좋은 여성친화 도시를 통해 문화가 일상이 되는 대구, 누구나 배우고 성장할 수 있는 대구를 만들겠다”고 말했다.