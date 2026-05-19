6월 19일부터 13일간 진행 세계 220여 개 팀 참가 예정 빅토리아 하버서 메인 경기 스타의 거리서 문화 체험 운영

[헤럴드경제=김명상 기자] 올해로 50주년을 맞은 홍콩 드래곤보트 페스티벌이 빅토리아 하버에서 열린다. 한국을 포함한 16개국 220여 개 팀이 참가하는 이번 행사는 전통 용선 경주와 문화·미식 프로그램을 아우르는 홍콩의 대표 여름 축제다.

홍콩관광청은 홍콩의 대표 여름 축제 ‘2026 선라이프 홍콩 인터내셔널 드래곤 보트 레이스(Sun Life Hong Kong International Dragon Boat Races)’가 6월 19일 개막한다고 밝혔다.

‘홍콩 드래곤보트 페스티벌’은 뱃머리에 용머리 장식을 한 용선 위에서 노잡이들이 북소리에 맞춰 속도를 겨루는 홍콩의 전통 수상 스포츠다. 단오절을 기념해 매년 음력 5월 5일 전후로 열린다. 1976년 홍콩 샤우케이완에서 처음 개최됐으며, 현재는 아시안게임 정식 종목이자 홍콩의 대표 축제로 자리 잡았다.

올해는 개최 50주년을 맞아 오는 6월 19일부터 7월 1일까지 13일간 침사추이 해안 산책로 일대에서 다양한 문화·미식·체험 프로그램을 진행한다. 메인 경기는 6월 27일부터 28일까지 이틀간 빅토리아 하버에서 열리며, 한국을 포함한 16개 국가 및 지역의 220여 개 팀이 참가한다.

홍콩관광청은 이번 행사를 통해 전통 용선 문화를 새로운 세대도 함께 즐길 수 있는 축제로 선보인다는 계획이다. 박진감 넘치는 용선 경주와 다양한 체험 프로그램을 통해 전통과 현대가 어우러진 홍콩만의 축제 분위기를 전달하고, ‘아시아 이벤트 수도’로서의 홍콩의 위상을 강화할 예정이다.

행사 기간 침사추이 스타의 거리(Avenue of Stars)와 솔즈베리 가든(Salisbury Garden)에서는 전통문화 체험과 브이알(VR) 용선 체험, 라이브 공연 등 다양한 프로그램을 진행한다. 무형문화유산 워크숍과 전통 공예 체험 프로그램도 함께 마련해 홍콩의 전통문화를 직접 체험할 수 있다.

또한 행사장에는 홍콩 길거리 음식과 축제 먹거리를 즐길 수 있는 ‘드래곤 보트 푸드 레인’과 ‘비어 가든’을 운영한다. 관광객에게 맥주와 단오 전통 음식 ‘쭝쯔’를 무료 제공하며, 22m 규모의 대형 드래곤보트 전시와 포토존 등 다양한 현장 프로그램도 함께 진행할 예정이다.

빅토리아 하버 외에도 홍콩 곳곳에서 각 지역의 개성을 살린 다채로운 행사가 열린다. 타이오(Tai O)에서는 수 세기 역사를 지닌 ‘용선 수상 퍼레이드’가 열린다. 신상을 모신 작은 배를 마을 수로를 따라 이동시키는 전통 의식으로, 2011년 중국 국가급 무형문화유산으로 지정된 바 있다.

이와 함께 스탠리, 애버딘, 사이쿵, 샤틴의 싱문강 등 홍콩 각 지역에서도 드래곤보트 페스티벌이 이어진다. 지역마다 서로 다른 분위기와 특색을 갖추고 있어 홍콩 현지 문화를 보다 가까이에서 경험할 수 있다. 자세한 정보는 홍콩관광청 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.