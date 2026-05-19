사측에서 대안 검토…10시까지 결정 예정 합의 불발 시 조정안 놓고 협상 재개 전망

[헤럴드경제=이태형 기자] 19일 삼성전자 2차 사후조정 2일차 회의가 진행 중인 가운데, 최종 결과가 10시께 나올 전망이다.

박수근 중노위원장은 이날 오후 회의를 마치고 기자들과 만나 “10시 정도면 합의가 되거나 조정안이 나오거나 가부가 결정될 것”이라고 말했다.

박 위원장은 “종합적으로 정리해서 합의가 되거나 조정안을 내거나 10시까지 (결정을)내라고 했다”며 “사측이 의사결정이 느리니 10시까지 내라고 했다”고 덧붙였다.

박 위원장은 “노측이 검토를 안 하는 건 기술적인 건데, 노측이 여기서 결정을 할 수가 없다”며 “사측이 오케이하고 노측이 조합원 투표를 붙일 수 있는데 사측이 노라고 하면 투표에 붙일 필요가 없기 때문”이라고 설명했다.

앞서 박 위원장은 이날 오후 휴게시간에 “한두 가지 쟁점이 정리가 안 되고, 안 좁혀지고 있다”면서 “(노사가) 양보하지 않으면 안 된다”고 말한 바 있다.

박 위원장이 언급한 쟁점은 성과급 제도화와 상한 폐지로, 이를 두고 노사 견해차를 보인 것으로 전해졌다.

박 위원장이 “대안을 제시하겠다”고 밝혀 노사 양측이 오후 회의에서 박 위원장이 제시한 대안을 놓고 협상테이블에 앉은 것으로 보인다.

파업 전 마지막 협상 기회로 여겨지는 이날 회의는 “7시 전에 회의를 끝내겠다”는 중노위원장 발언이 나오면서 앞서 11~12일 1차 사후조정에 비해 긍정적 기류가 흘렀다.

전날부터 시작된 2차 사후조정은 이날 오전 10시부터 이어지고 있다. 10시에도 합의가 되지 않으면 조정안을 놓고 논의가 계속되면서 회의가 20일까지 연장될 가능성도 있다.

노조 측이 예고한 파업 돌입 시점은 오는 21일이다.