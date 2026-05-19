박찬대 인천시장 캠프, 성명 발표 통해 “진실 밝혀야” 배우자, 재산신고 전격 누락… 해외 거래소 ‘바이낸스’로 긴급 이전 정황 폭로 “국내 들어오면 신고되니까” 의도적 회피 담긴 녹취록 공개 박 후보 측, 4대 의혹 직접 해명 촉구

[헤럴드경제(인천) =이홍석기자]유정복 국민의힘 인천시장 후보 배우자의 가상자산 재산신고 누락 의혹으로 6·3지방선거 민선 9기 인천시장 선거판이 요동치고 있다.

박찬대 더불어민주당 인천시장 선거대책위원회(이하 선대위)는 19일 성명을 통해 “최근 언론 보도를 통해 드러난 유정복 후보 배우자의 ‘가상자산 재산신고 누락 및 고의 회피’ 의혹을 강하게 비판하며 유 후보의 직접적인 해명을 촉구했다.

선대위는 유 후보의 배우자가 보유했던 가상자산 2만1000개(당시 시세 1억 원 상당)가 지난 14일 인천시선관위에 제출된 재산신고서에서 통째로 누락됐다며 이는 고의적인 재산 은닉이자 명백한 공직자윤리법 위반이라고 주장했다.

또 배우자는 지난 2021년 가상자산 7000개를 매입한 데 이어 2024년 말 채굴을 통해 1만4000개를 추가 확보했다.

그러나 이번 후보 등록 재산신고서에는 국내 거래소(코인원)의 5307만 원만 기재되었을 뿐, 나머지 2만여 개의 코인은 흔적도 없이 사라졌다고 선대위는 주장했다.

선대위는 해당 자산들이 공직자 가상자산 재산등록 의무화 시행령 기준일(2024년 12월 31일)을 고작 보름 앞둔 12월 16일 해외 가상자산 거래소인 ‘바이낸스’로 긴급 이전된 점을 지적하며 “과연 이를 우연의 일치로 볼 수 있겠느냐”고 날을 세웠다.

특히 재산신고 회피 고의성을 뒷받침하는 녹취록 내용이 공개돼 파장이 일고 있다.

녹취록에 따르면 유 후보 측 가상자산 관리인 A 씨가 배우자에게 “그걸 한국 계좌로 보내시면 재산 신고 때문에 문제가 좀 있을 것 같다”, “국내로 들어오는 순간 이제 신고가 되니까요”라며 국내 반입을 만류하자, 배우자는 “조금씩 바꾸든지 할게요”라며 법망을 피하기 위한 구체적인 방법을 언급한 것으로 알려졌다.

더욱이 관리인 A 씨가 배우자에게 “시장님 코인은 12월 중순 락업(Lock-up, 매도 제한) 돼 있는 게 풀리는 것까지 해서 전부 해지 완료될 예정”이라며 구체적인 날짜(12월 14~15일경)를 언급한 정황도 포착됐다.

이에 선대위는 배우자뿐만 아니라 유정복 후보 본인의 자산도 함께 은닉된 것 아니냐는 강한 의구심을 제기했다.

선대위는 법조계 전문가들의 견해를 인용해 “장기간 반복된 회피 인식이 입증되는 만큼 단순 실수가 아닌 고의적 은닉”이라며 “향후 사법 절차에 따라 ‘당선무효형’까지 처해질 수 있는 중대한 사안”이라고 경고했다.

선대위는 ▷사라진 가상자산 2만 개의 현재 행방 공개 ▷해외 거래소 바이낸스 계좌의 정확한 잔액 즉각 공개 ▷재산신고 회피를 조직적으로 지시하거나 묵인했는지 여부 ▷유정복 후보 본인의 자산 포함 여부 등에 대해 유 후보 측에 공개 요청을 제시했다.

선대위는 “‘행정의 달인’을 자처해온 유 후보가 ‘재산 은닉의 달인’이었음이 드러난다면 인천 시민들의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것”이라며 “구차하게 캠프 관계자 뒤에 숨지 말고 유 후보가 직접 정직하게 해명하라”고 압박했다.

현재 유 후보 측은 “배우자가 백령도 선거운동 중이라 답변이 어렵다”는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.