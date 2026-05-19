한은 ‘1분기 가계신용’ 발표 예금은행 가계대출 2000억↓ 은행 외 가계대출 13.2조 ‘쑥’

[헤럴드경제=김벼리 기자] 올해 1분기 가계대출이 12조9000억원 늘며 전 분기보다도 증가폭을 키웠다. 정부 규제에 예금은행 가계대출 규모는 2000억원 줄었지만, 이에 따른 ‘풍선효과’로 비은행예금취급기관과 기타금융기관 등에서 13조원 넘게 불었다.

한국은행이 19일 발표한 ‘2026년 1분기 가계신용(잠정)’에 따르면 3월 말 기준 가계신용 잔액은 1993조1000억원으로 집계됐다. 작년 말(1979조1000억원)보다 14조원 늘었다. 2002년 4분기 관련 통계를 공표한 이래 최대치를 경신했다.

가계신용이란 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 ‘포괄적 가계 부채’다.

한국의 가계신용은 2024년 2분기 이후 8개 분기 연속 증가세를 이어갔다. 다만 1분기 증가폭은 작년 4분기(+14조3000억원)보다는 3000억원 줄었다.

가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 뺀 가계대출만 보면 1분기 말 잔액이 1865조8000억원으로 전 분기 말보다 12조9000억원 늘었다. 증가폭도 전 분기(+11조3000억원)보다 커졌다.

주택담보대출, 전세자금대출 등을 포함한 주택 관련 대출(1178조6000억원)이 8조1000억원, 신용대출과 증권사 신용공여 등을 포함한 기타대출(687조2000억원)이 4조8000억원 각각 늘었다.

주택 관련 대출 증가폭은 전 분기(+7조2000억원)보다 확대됐다. 6·27 대책 등의 영향으로 지난해 3분기부터 증가폭이 줄다가 3개 분기 만에 커졌다.

대출 창구별로는 예금은행 가계대출(1009조6000억원)이 2000억원 줄었다. 2023년 1분기 이후 3년 만에 처음 감소했다. 예금은행 주택 관련 대출은 전 분기보다 3000억원 늘었지만 기타대출이 6000억원 줄었다. 주택담보대출(주담대) 증가폭은 전 분기(+4조8000억원)보다 축소됐다.

상호금융·상호저축은행·신용협동조합 등 비은행예금취급기관의 가계대출(325조원)은 석 달 새 8조2000억원 불었다. 특히 비은행예금취급기관의 주택 관련 대출은 10조6000억원 급증했다. 신용대출 등 기타대출은 2조5000억원 줄었다. 보험·증권·자산유동화회사 등 기타금융기관의 가계대출(531조2000억원)은 5조원 늘었다. 증권사 등 기타금융중개회사의 신용이 4조8000억원 급증했다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 “예금은행은 가계부채 관리 기조로 주택관련대출 증가폭이 축소됐지만, 비은행기관에서 금융당국의 관리 강화 기조 이전 대출 수요가 반영되면서 전체 주택관련대출 증가폭이 늘었다”고 말했다.

이어 “금융당국이 최근 농협중앙회, 새마을금고 등을 대상으로 가계부채 관리 강화 방안을 발표했기 때문에 비은행기관 주택관련대출이 계속 많이 늘어나지는 않을 것으로 보인다”면서도 “최근 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 이전 매물 출회로 주택 매매가 증가한 점을 고려하면 앞으로 주담대가 일시적으로 확대될 수 있어 이 부분을 유의할 필요가 있다”고 말했다.

이 팀장은 “1분기 가계신용이 작년 동기 대비 3.5% 증가했고, 같은 기간 실질 국내총생산(GDP) 속보치는 3.6% 증가한 점을 고려하면 1분기 명목 GDP 대비 가계부채 비율도 하락할 것으로 보인다”고 말했다.

1분기 판매신용 잔액(127조3000억원)은 신용카드 회사를 비롯한 여신전문회사를 중심으로 1조1000억원 증가했다.