단발성 아닌 연속 대회 방침 확인해 “평범한 UFC보다 더 높은 수준 자신”

[헤럴드경제=조용직 기자] 넷플릭스 MMA 대회를 성공적으로 개최한 신생 프로모션 MVP(Most Valuable Promotions)가 MMA 생태계에 본격적으로 뛰어들었다. MVP는 연내 2회 대회를 추진하겠다는 계획과 함께 시장의 공룡 UFC와 대결하겠다는 의지도 다시 한번 드러냈다.

‘복싱 인플루언서’ 제이크 폴과 UFC의 CFO·CSO 출신 나키사 비다리안이 공동 설립한 MVP는 지난 17일(한국시간) 미국 캘리포니아 잉글우드 인튜이트 돔에서 첫 대회를 열었다. 론다 라우지, 프랜시스 응가누, 주니오르 도스 산토스 등 UFC 전 챔피언과 인기 파이터 네이트 디아즈 등이 출전해 큰 관심을 끄는 데 성공했다.

MVP는 안착에 성공하자 곧바로 야심을 드러냈다. 제이크 폴은 ESPN과 인터뷰에서 “보통은 처음부터 정상에 오르지 않는다. 아직 해야 할 일이 많다”면서도 “하지만 우리는 디테일에 강하고 최고의 인재, 제작진, 매니저를 고용하는 데 능하다. 우리는 복싱에서 이미 그걸 증명했고, 누구보다 선수들을 잘 대우했다. MMA에서도 쉽게 해낼 수 있으리라 믿는다”고 말했다.

비다리안은 “올해 안에 MVP MMA 2를 개최하는 것이 현실적”이라고 밝히며, 이번 경기에서 아승한 응가누와 로벨리스 데스파이네와의 매치업을 차기 메인이벤트 후보로 언급했다. 데스파이네는 이번 대회 오프닝 경기에서 전 UFC 챔프 도스 산토스를 강한 펀치로 KO시켰다.

또한 그는 MVP가 넷플릭스와 협력했지만 특정 플랫폼에 얽매이지는 않는다고 강조했다. 그는 “넷플릭스와 계속 함께하길 바라지만, 아마존과 폭스 등 다른 파트너들도 있다. 오늘 우리가 보여준 결과를 보고 관심을 가질 것”이라고 말했다.

MVP의 롱런이 성공할지 관건은 역시 선수 수급이다. 단발성 대회와 연속 대회는 체질부터가 다르다. 안정적으로 선수를 영입하고 스타로 키워내는 연속 대회의 운영이 훨씬 어렵다. 단발 대회는 이름값이 높은 은퇴 선수, 타 단체에서 갓 이탈한 자유계약 신분 선수, 코미디언이나 전직 야구선수 같은 화제성 출전자를 한 번 기용하고나면 다시 쓸 선수가 없다.

단발성 대회가 큰 체질 변화 없이 언제까지나 단발성 거액 개런티로 선수를 끌어기는 수지타산이 맞지 않는다. UFC가 세계 유망주들을 빨아들이는 사실상 독점 구조인 데다 2위 단체 PFL도 건재하다는 점을 고려하면 더욱 그렇다.

이런 점은 폴과 비다리안도 의식하고 있다. 이들은 앞으로 과거 스타들에 지나치게 의존하지는 않겠다고 밝혔다. MMA에서는 새로운 스타 육성에도 집중하겠다는 의미다. 비다리안은 “현역 선수, 전직 선수, 미래 유망주, 심지어 다른 단체 소속 선수들까지 엄청난 문의를 보내오고 있다”고 말했다.

현장에는 크리스 사이보그, UFC 라이트급 강자 아르만 차루키안, 그리고 전 UFC 헤비급·라이트헤비급 챔피언 존 존스 등 유명 선수들도 참석했다. 특히 존 존스는 넷플릭스 방송에서 “응가누와의 대결을 성사시키려면 MVP가 유일한 방법일 것”이라며 “우선 UFC 계약에서 벗어나야 한다. 데이나 화이트는 프란시스와 사업할 생각이 없는 것 같다”고 밝혔다.

이들은 정례 대회 개최 등 사업 확대에 강한 의지를 드러내고 있다. 폴은 “우리는 다시 계획을 세우고 계속 전진할 준비가 돼 있다”며 “UFC처럼 평범한 이벤트를 만들고 싶지 않다. 항상 더 높은 기준을 유지할 것이다. 그래서 대회 수는 적을 수 있지만 가능한 많이 열겠다”고 말했다.

이어 그는 “나는 내 팔로워와 프로모션 능력을 활용해 UFC와 전쟁할 준비가 돼 있다”며 “UFC도 나를 건드릴 수 없다는 걸 알고 있다”고 향후에도 흥행으로 정면승부를 벌일 것을 예고했다.