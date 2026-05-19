‘모두가 발명가인 나라, 꿈이 실현되는 대한민국’…금탑 산업훈장, 올해의 발명왕,등 발명유공자 총 85점 포상

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처가 주최하고 한국발명진흥회가 주관하는 ‘제61회 발명의 날’ 기념식이 19일 코엑스 르웨스트홀에서 열렸다.

발병의 날은 세계 최초로 측우기를 발명한 날인 지난 1441년 5월 19일을 기념키 위해 1957년 지정된 국가기념일이다.

올해로 61번째 맞는 발명의 날은 지식재산처 출범 이후 처음 맞는 행사로 그 의미가 깊다. 이번 기념식은 ‘모두가 발명가인 나라, 꿈이 실현되는 대한민국’을 슬로건으로 발명이 전문가 영역을 넘어 국민 누구나 일상 속 아이디어로 시작할 수 있는 창의적 실천이라는 의미를 담고 있다.

이날 기념식에는 김용선 지식재산처장을 비롯해 발명유관기관장, 발명유공 포상자 및 가족 등 300여 명이 참석한 가운데, 대한민국 발명과 기술혁신 발전에 기여한 발명유공자들에게 총 85점의 포상을 수여했다.

이날 최고 영예인 금탑 산업훈장을 SK하이닉스㈜ 안현 사장이 수훈했으며 올해의 발명왕에는 발명왕 제도 시행 이후 첫 여성 수상자로 ㈜케어젠 김은미 부사장이 영예를 안았다.

이외네도 AI반도체, 바이오·헬스케어, 로봇 등 미래첨단산업의 혁신을 이끈 발명인들이 주요 수상자로 이름을 올렸다.

안현 사장은 AI시대 핵심 인프라인 고성능 메모리 반도체분야에서 세계 최초 6세대 HBM4와 초고단 4D낸드(NAND) 등의 개발과 양산을 이끌며 글로벌 반도체 시장에서 대한민국의 기술 주도권을 공고히 다진 점을 인정 받았다.

2026년 올해의 발명왕 ㈜케어젠 김은미 부사장은 펩타이드 분야의 원천 물질특허를 바탕으로 항비만·항당뇨 등 다양한 바이오·헬스케어 제품 개발과 사업화를 선도하며 국내 바이오 산업의 경쟁력 강화를 한 단계 높였다는 평가를 받았다.

기념식 축사에서 김용선 처장은 “오늘날 대한민국이 일군 혁신의 성취는 현장에서 묵묵히 도전을 거듭해 온 연구원과 기업인, 여성 발명가, 학생 등 수많은 발명인의 치열한 열정과 헌신이 밑거름이 되었다”며 “앞으로도 국민의 창의적 아이디어가 새로운 산업과 성장으로 이어질 수 있도록 지식재산 기반의 혁신 생태계를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.