스타워즈 영화 ‘만달로리안과 그로구’ 컬래버 전기로-고로 복합 프로세스 접목

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대제철이 오는 27일 극장 개봉을 앞둔 영화 ‘만달로리안과 그로구’ 예고편에 전기로-고로 복합 프로세스를 접목한 광고 영상을 공개했다고 19일 밝혔다.

‘만달로리안과 그로구’는 드넓은 은하계를 배경으로 우주 최강 듀오인 현상금 사냥꾼 딘 자린과 치명적인 귀여움의 그로구가 운명을 바꿀 거대한 임무를 위해 떠나는 위대한 모험을 그린 블록버스터 어드벤처 영화다.

새로운 여정과 도전에 나서는 영화 주인공들의 서사에 자사 전기로-고로 복합 프로세스가 지닌 혁신의 의미를 담아 이번 영상을 기획했다는 게 회사 측의 설명이다.

이번 영상에서 현대제철은 각자의 강점을 결합한 환상적인 팀워크로 최상의 결과를 만들어내는 영화 주인공들의 모습에 빗대 고로와 전기로를 유기적으로 연계한 전기로-고로 복합 프로세스 가동의 의미를 풀어냈다.

현대제철 관계자는 “스타워즈 영화가 지닌 화제성을 바탕으로 대중들이 현대제철을 친숙하게 접할 수 있도록 소통 채널을 확장했다”며 “현대제철을 새롭게 알림과 동시에 영화 홍보에도 도움이 되길 기대한다”고 말했다.

한편, 이번 영상은 현대제철 공식 유튜브 채널을 비롯해 전국 CGV, 롯데시네마 영화 상영 전 스크린 광고를 통해 공개된다.