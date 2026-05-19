“중동 동맹 정상들이 협상 진행 중이라며 ‘공격 보류’ 요청” “수용가능 합의 도출 안되면 전면적·대규모 공격할 준비하라고도 지시”

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관과 댄 케인 합참의장, 미군에 “내일(19일)로 예정된 이란에 대한 공격을 하지 말라고 지시했다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 게시글에서 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 군주와 모하메드 빈 살만 알 사우드 사우디아라비아 왕세자, 모하메드 빈 자예드 알 나흐얀 아랍에미리트(UAE) 대통령으로부터 이란에 대한 군사공격 보류를 요청받았다면서 이같이 적었다.

트럼프 대통령은 “(이들 중동 동맹국 지도자들이) 심각한 협상이 현재 진행 중이며, 그들의 의견으로는 합의가 이뤄질 것이고, 이 합의는 미국과 중동 및 중동 이외의 다른 모든 국가가 매우 수용할 만할 것이라고 한다”며 “이 합의에는 무엇보다 이란의 핵무기 보유 금지가 포함될 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 다만, 헤그세스 국방장관과 케인 합참의장, 미군에 “수용가능한 합의가 도출되지 않을 경우 즉시 전면적이며 대규모의 이란에 대한 공격을 할 준비를 갖추라고 추가로 지시했다”고 밝혔다.

이에 따라 당분간 미국과 이란은 휴전을 유지한 채 합의 도출을 모색하게 됐다.

앞서 이란 타스님뉴스는 이란이 14개 조항으로 된 새 종전안을 중재국 파키스탄을 통해 미국 측에 전달했다고 대미 협상단과 가까운 소식통을 인용해 이날 보도했다.

그러나 트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란이 내놓은 최신 종전안에 대해 실망감을 드러내며 이란에 대한 어떠한 양보도 “받아들이지 않을 것”라고 밝혔다.