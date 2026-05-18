스타벅스코리아 강력 비판…“상응하는 행정적·법적 책임” 언급

[헤럴드경제=김유진 기자] 이재명 대통령이 5·18민주화운동 기념일에 ‘탱크 데이’ 이벤트를 진행해 논란을 빚은 스타벅스코리아를 공개 비판했다. 스타벅스코리아가 행사를 즉각 중단하고 손정현 대표이사 명의로 사과했지만, 정치권까지 논란이 확산되는 모습이다.

이 대통령은 18일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 ‘5·18 탱크 데이’ 이벤트라니…”라며 “대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다”고 밝혔다.

이어 “그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까”라고 비판했다.

이 대통령은 책임론도 거론했다. 그는 “마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것”이라며 “5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐”고 지적했다.

앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하면서 18일 행사 문구로 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁’ 등을 사용했다. 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 해당 표현이 5·18민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 떠올리게 한다며 부적절하다는 비판이 제기됐다.

논란이 커지자 스타벅스코리아는 행사를 중단하고 앱과 홈페이지에 사과문을 공지했다. 이후 비판이 이어지자 손 대표 명의의 사과문을 공식 배포하며 “5·18 민주화운동에 대한 잘못된 표현이 담긴 마케팅으로 인해 깊은 상처를 입으신 5·18 영령과 오월 단체, 광주 시민분들, 그리고 박종철 열사 유가족분들을 비롯해 대한민국 민주화를 앞장섰던 모든 분께 머리 숙여 깊은 사죄의 말씀을 드린다”고 밝혔다.