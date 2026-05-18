박찬대 후보 측, 논평 내고 맹비난 인천대 김학준 이사장 상임고문 위촉 설정법 위반 지적

[헤럴드경제(인천)=이홍석기자]유정복 국민의힘 인천시장 후보가 국립대 이사장을 선거캠프 상임고문으로 위촉하다가 논란이 되자, 뒤늦게 명단에서 제외한 사실이 뒤늦게 밝혀져 비난을 사고 있다.

더불어민주당 박찬대 인천시장 후보 선거대책위원회 ‘당찬캠프’는 유정복 시장 후보 캠프의 인천대학교 김학준 이사장 상임고문 위촉 논란과 관련해 유 후보의 ‘침묵’과 ‘뒤늦은 명단 삭제’를 집중 겨냥하며 공세의 수위를 높였다.

박 후보의 당찬캠프는 18일 논평을 통해 “위법 논란이 일자 김 이사장이 뒤늦게 사퇴 의사를 밝히고 캠프 측이 명단에서 슬그머니 삭제했다”며 이번 사태를 임명권자인 유 후보가 침묵으로 일관하며 어물쩍 넘어가려는 ‘얄팍한 꼬리 자르기’라고 비판했다.

당찬캠프에 따르면 유정복 캠프는 지난 10일 선대위 인선 발표 당시 공익법인 대표로서 정치적 중립을 지켜야 할 국립대 법인 인천대의 김학준 이사장을 상임고문으로 임명했다.

현행 법인세법 시행령상 공익법인 대표의 선거운동이 엄격히 금지돼 있음에도 불구하고 인사를 강행했다가, 실정법 위반 논란이 커지자 뒤늦게 김 이사장을 선대위 명단에서 제외한 것이다.

당찬캠프는 이에 대해 “들키지 않으면 그만이고, 들통나면 슬그머니 명단에서 빼면 끝이라는 못된 심보”라며 캠프의 사후 대응을 비난했다.

당찬캠프는 “단순한 상징적 의미였다”고 유 후보 캠프의 해명에 대해서도 “기초적인 실정법마저 저버린 행정 역량의 밑바닥을 보여준 촌극”이라고 일침을 가했다.

특히 유 후보가 직접 김 이사장에게 자리를 부탁했다는 점을 짚으며 사태의 당사자인 유 후보의 ‘책임 있는 해명’을 요구했다.

당찬캠프는 “선거판의 세를 과시하기 위해 국립대 수장마저 끌어들여 놓고 문제가 불거지자 뒤로 숨는 것은 비겁한 처사”라며 “임명권자인 유정복 후보는 더 이상 침묵으로 회피하려 하지 말고 인사 참사로 인천의 명예를 실추시킨 것에 대해 인천시민 앞에 나와 직접 머리 숙여 사죄하라”고 촉구했다.