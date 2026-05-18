[헤럴드경제=최원혁 기자] 개그맨 이용진이 KBS 2TV ‘1박 2일 시즌4’에 새 멤버로 합류한다.

18일 ‘1박 2일’ 측은 “이용진이 배우 이기택과 함께 시즌4 새 멤버로 출연을 확정했다”며 “오는 22일 녹화부터 참여해 기존 멤버 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘과 새로운 막내 이기택과 함께 새로운 6인 체제로 시청자들에게 인사드릴 예정”이라고 밝혔다.

이용진은 지난 2019년 ‘1박 2일 시즌3’에 2개월간 인턴으로 출연한 인연이 있다.

특유의 순발력 있는 입담과 리액션으로 강렬한 인상을 남겼던 그가 이번 시즌 정식 멤버로 어떤 예능감을 보여줄지 관심이 쏠린다.

한편 이용진은 2005년 ‘웃음을 찾는 사람들’로 데뷔해 ‘코미디 빅리그’, ‘플레이어’, ‘너희가 힙합을 아느냐’, ‘수학 없는 수학여행’ 등에 출연했다. 또 내달 공개되는 티빙 ‘코미디 숏리그’에도 출연한다.