[헤럴드경제=장윤우 기자] 부친 장례식을 마치고 귀가하는 길에 중학교 1학년 아들이 할아버지 재산 상속을 물었다는 아버지의 사연이 화제를 모으고 있다.

18일 온라인 커뮤니티 네이트판에 ‘아버지 재산은 이제 전부 내 거야?’라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 “힘든 장례식 절차가 끝나고 상경하는 길에 아이가 한 질문이 충격이었다”고 밝혔다.

A 씨는 “유언 없이 돌아가셔서 모두 아이의 재산이 되긴 하겠지만, 아이의 이런 인식이 저를 힘들게 한다”고 토로했다. 그는 “아빠, 할아버지 재산은 이제 전부 내 거야?”라고 물은 아들의 발언이 별거 중인 배우자로부터 비롯된 것으로 봤다.

A 씨는 “배우자가 소송 준비로 저와 부친 재산 파악을 진행했고, 그 내용이 아이에게도 전달되는 것 같다”고 했다.

현재 A 씨 부부는 2년째 별거 중이며 이혼 절차는 아직 마무리되지 않은 상태로 전해졌다.

A 씨는 “중1인 아이에게 미적분을 선행시키며 못하면 소리를 지르고 머리를 쥐어박는 상황이 반복된다”며 배우자의 양육 방식에 우려를 나타냈다. 학원강사 출신인 배우자가 “누구네 집은 부자이고, 지금은 빌라에 살고 있으니 친구들에게 어디 산다고 말하지 말라는 식으로 아이를 남과 비교하며 살게 만든다”고도 했다.

A 씨는 “할아버지를 추모해야 할 상황마저 자기 이익을 챙기고 싶어 하는 아이로 키운 결과로 나타난 것 같다”며 양육권 소송을 검토 중이라고 밝혔다. 아이 엄마는 학교 공부를 이유로 특별한 일이 없으면 아이를 만나지 못하게 하는 상황이라고도 전했다.

이 글을 접한 누리꾼들은 “저대로 두면 아이가 공부만 하는 기계처럼 클 수 있다”, “지금이라도 적극 개입해야 한다”, “양육권 소송에서 승소하기 쉽지 않을 것”, “소송으로 아이를 데려와도 아이가 받는 상처가 클 수 있다” 등 반응을 보였다.