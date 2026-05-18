[헤럴드경제=최원혁 기자] 역대급 성과급이 예고된 삼성전자, SK하이닉스 직원들에 대해 한 현대자동차 직원이 신세를 한탄하는 글을 올려 직장인 누리꾼들의 격렬한 논쟁이 일고 있다.

17일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 자신을 현대자동차 직원이라고 인증한 A씨가 “인생은 참 운이 99%인 거 같다”는 제목의 글을 올렸다.

A씨는 “내가 입사할 때만 해도 현대자동차가 당연히 1황(1등을 의미하는 용어)이었다”며 “삼성전자는 공부 못하는 애들이 그래도 대기업 타이틀 달아보겠다고 가는 정도였다”고 운을 뗐다.

이어 “SK하이닉스는 전문대 출신들이 보통 가는 곳이니 마이스터고 졸업생보다 공부도 못했을 것이다”고 주장했다.

그러면서 “현대차 성과급을 평생 벌어도 삼성전자 하이닉스 애들보다 못 번다는 게 참…”이라며 말꼬리를 흐렸다.

A씨는 “내가 알던 상식이 아예 어긋나버린 것 같아서 부러운 느낌이 아니라 그냥 나라 자체가 이상하게 흘러가는 것 같다”며 “과연 이 폭풍이 어떻게 될지 두렵다”고 했다.

A씨의 글을 본 직장인 누리꾼들의 반응은 엇갈렸다.

한 현대차 직원은 “비교하면 끝도 없다. 우리 자리에서 잘하면 되는 것”이라며 “우리도 누군가에겐 선망의 대상”이라고 위로했다.

삼성전자 직원은 “그 운을 고르지 못한 안목을 탓해야 하는 것 아니냐”며 “회사를 선택하는 것도 실력과 판단이다”고 반박했다.

SK하이닉스 직원은 “인생은 운이다. 20년 전 공부 잘하는 사람들은 다 공기업 갔고 초등교사 인기도 엄청났다. 뭐든 시기가 있기 마련이다”고 했다.

일각에선 “뭐든 시기를 잘 타고 나야 한다”, “분탕질 수준밖에 안 된다” 등의 반응도 보였다.