“친환경·고부가 선박 중심 고수익 프로젝트 매출 비중 확대”

[헤럴드경제=박혜원 기자] HJ중공업 실적에 고부가가치선 건조 물량이 본격적으로 반영되면서, 올해 1분기 전년 대비 347% 증가한 246억원의 영업이익을 기록했다.

18일 HJ중공업은 1분기 연결 기준 매출 5414억원, 영업이익 246억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 각각 32%, 347% 증가한 규모다. 당기순이익은 전년 대비 355% 늘어난 255억원을 냈다.

전체 실적은 조선 부문이 견인했다. 친환경 컨테이너선 등 고부가가치선 건조 물량이 늘어나면서 조선 부문 매출이 2686억원으로 전년 대비 70% 증가했다. 앞서 조선 부문 매출 비중은 전체의 18% 수준으로까지 떨어졌으나, 지난해에는 절반 수준까지 회복됐다.

HJ중공업은 올해도 수익성 중심의 ‘질적 성장’을 이어간다는 방침이다. 지난 연말 수주한 해군 신형 고속정 4척과 해경 다목적 화학방제함, 미 해군 MRO 사업에 이어 올 초 수주한 1만100TEU급 컨테이너선 4척, 국내외 공공공사와 각종 정비사업 수주 등 양질의 일감을 확보할 계획이다.

HJ중공업 관계자는 “친환경·고부가가치 선박을 중심으로 고수익 프로젝트 매출 비중이 확대되면서 전년 동기 대비 영업이익이 대폭 늘었다”며 “양대 사업 부문에서 3년 치 이상의 안정적인 수주잔량을 확보한 만큼 지속적인 체질 개선과 원가구조 혁신을 통해 안정적인 성장세를 이어가는 한편, 지속가능한 기업가치 제고에 주력하겠다”고 밝혔다.