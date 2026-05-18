한국경영학회 창립 70주년 춘계학술대회 프랜차이즈 산업 발전 공로·K-치킨 세계화

[헤럴드경제=정찬수 기자] 제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장이 지난 15일 한국경영학회 춘계학술대회에서 ‘경영학자 선정 대한민국 중견기업CEO대상’을 수상했다.

윤 회장은 1995년 창립 이후 상생 기반 프랜차이즈 모델 구축과 해외 시장 개척, 사회적 책임 경영을 통해 한국 외식 프랜차이즈 산업의 방향성을 제시한 공로를 인정받았다. 실제 BBQ는 운영위원회·동행위원회를 통해 브랜드 정책·마케팅·신메뉴 등을 가맹점주와 함께 논의하는 체계를 운영하고 있다. 치킨대학을 중심으로 조리·위생·서비스·매장 운영 전반을 표준화한 교육 체계도 구축했다.

글로벌 사업도 성과 요인으로 꼽혔다. BBQ는 현재 전 세계 57개국에 진출했으며 현지 파트너 육성·교육 시스템 정착·메뉴 현지화 등을 병행해 왔다. ERP 기반 경영 체계와 디지털 품질관리·스마트 주방 등 운영 효율화를 위한 디지털 기반 구축도 높은 평가를 받았다.

윤 회장은 “이번 수상은 BBQ가 지난 30여년간 패밀리와 함께 성장하며 한국 프랜차이즈 산업의 발전을 위해 노력해 온 과정에 대한 의미 있는 평가”며 “앞으로도 K-푸드의 경쟁력을 높이고, 프랜차이즈 산업 생태계 조성에 기여하겠다”고 말했다.