[헤럴드경제=민성기 기자] 23년 전 시트콤 드라마 속에 등장했던 SK하이닉스의 주가가 온라인에서 화제를 모으고 있다.

17일 온라인 커뮤니티와 SNS를 기준으로 과거 SBS에서 방영된 시트콤 ‘똑바로 살아라’의 한 장면이 확산했다. 극 중 배우 박영규와 이응경이 컴퓨터로 주식 시세를 확인하는 화면에 ‘하이닉스 460원’이라는 가격이 찍혀 있는 내용이다.

당시 하이닉스는 외환위기와 반도체 업황 침체 여파로 극심한 경영난을 겪었고, 하이닉스의 전신 현대전자는 2001년 워크아웃에 들어간 뒤 반도체 사업만 남기고 사명을 바꿨다. 이후 2012년 SK그룹에 편입되며 현재의 SK하이닉스가 됐다.

SK하이닉스는 AI 반도체와 HBM(고대역폭 메모리) 수요 급증의 핵심 수혜주로 꼽히며 최근 주가가 180만 원대를 기록했다. 지난 15일 종가는 181만 9000원이었고 장중에는 199만 5000원을 기록하며 200만 원을 넘보기도 했다.

만약 주가 460원 시절 하이닉스 주식을 현재까지 보유하고 있다면, 약 40만%의 수익률을 낼 수 있던 것이다.

23년 전 시트콤 속 하이닉스의 주가를 확인한 누리꾼들은 “정말 타임머신 타고 싶다”, “그 시절의 나에게 ‘제발 하이닉스 주식 사라’는 말을 하고 싶다”, “저 때는 진짜 망하는 회사 분위기였는데 반전이다”, “하이닉스가 460원 동전주? 실화냐”, “그때 샀더라도 지금까지 안 팔았을 자신이 없다”라는 등의 반응을 보였다.