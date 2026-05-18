英 IT 전문 매체, ‘R95H’에 5점 만점 美 IT 매체, ‘2026 에디터스 초이스’ 선정 화질, 음질, 게이밍, AI 기능 등 다방면 높은 점수

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자의 2026년형 마이크로 RGB TV가 해외 주요 IT 전문 매체들로부터 잇따라 호평을 받고 있다. 화질과 인공지능(AI) 기능, 게이밍 성능 등 전반적인 사용자 경험에서 높은 평가를 받으며 프리미엄 TV 시장 공략에 힘을 싣는 모습이다.

영국 IT 전문 매체 ‘트러스티드 리뷰(Trusted Reviews)’는 삼성전자 마이크로 RGB TV ‘R95H’에 5점 만점을 부여하고 ‘강력 추천(Highly Recommended)’ 제품으로 선정했다.

매체는 “독보적인 색 재현력과 뛰어난 밝기를 갖췄다”며 HDR 환경에서도 정확한 색 표현이 가능한 필름메이커 모드를 강점으로 꼽았다.

또 ‘마이크로 RGB AI 프로세서’를 활용한 4K 업스케일링 성능에 대해서도 “노이즈 없이 높은 디테일과 선명도를 구현했다”고 평가했다.

영국의 또 다른 IT 매체 ‘엑스퍼트 리뷰(Expert Reviews)’ 역시 이 제품에 5점 만점을 부여하며 ‘베스트 바이(Best Buy)’로 선정했다.

이 매체는 빛 반사를 줄여주는 ‘글레어 프리’ 기능을 높게 평가하며 “특히 어두운 환경에서 몰입감 있는 시청 경험을 제공한다”고 전했다.

콘텐츠 추천 기능과 코파일럿, 퍼플렉시티 등 다양한 AI 서비스 지원도 강점으로 언급했다.

미국 IT 매체 ‘테크아리스(Tech Aeris)’는 삼성전자 마이크로 RGB TV를 ‘2026 에디터스 초이스’로 선정했다.

매체는 “압도적인 색상과 강력한 HDR 성능, 다양한 게이밍 기능을 갖춘 제품”이라며 “OLED(유기발광다이오드) 수준의 색감을 더 높은 밝기로 구현하고자 하는 소비자들에게 매력적인 선택지”라고 평가했다.

업계에서는 프리미엄 TV 시장 경쟁이 OLED와 마이크로 RGB 중심으로 재편되면서 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보고 있다.

삼성전자 2026년형 마이크로 RGB TV에는 ‘마이크로 RGB AI 프로세서’가 탑재돼 장면을 실시간 분석하고 색상 톤을 조정한다.

‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’와 ‘마이크로 RGB HDR 프로’ 기능을 통해 다양한 밝기 환경에서도 선명한 색감을 구현한다는 설명이다.

이 제품은 국제전기통신연합(ITU)의 색역 기준인 BT.2020 100%를 충족해 독일 시험·인증 기관 VDE로부터 ‘Micro RGB Precision Color 100’ 인증도 획득했다.

삼성전자는 마이크로 RGB TV를 65·75·85·100형으로 라인업을 확대하고, 하반기에는 130형 신모델까지 출시할 예정이다.