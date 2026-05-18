운전석 무릎 에어백 등 상품성 강화 판매가격 1386만~1816만원

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아가 모닝의 연식변경 모델 ‘더 2027 모닝’을 출시했다고 18일 밝혔다.

더 2027 모닝은 고객들이 선호하는 안전·편의 사양을 기본 적용하고 신규 사양 및 내장 색상을 추가해 상품성을 강화했다고 회사 측은 설명했다.

기아는 더 2027 모닝의 밴 모델을 포함한 모든 트림에 LED 맵램프 를 기본 적용해 실내 시인성을 높였다. 1.0 가솔린 승용 모델은 모든 트림에 운전석 무릎 에어백을 기본화해 안전성을 강화했다.

또한 시그니처 트림부터 신규 사양인 10.25인치 클러스터를 기본 적용하고, 시트를 포함한 실내 곳곳에 밝은 그린 색상을 적용한 신규 내장 색상 ‘아이스 그린’을 추가했다.

더 2027 모닝의 판매 가격은 1.0 가솔린 승용 ▷트렌디 1421만원 ▷프레스티지 1601만원 ▷시그니처 1816만원 ▷GT 라인 1911만원이다. 1.0 가솔린 밴은 ▷트렌디 1386만원 ▷프레스티지 1451만원이다.

기아 관계자는 “더 2027 모닝은 고객 선호도가 높은 사양 위주로 상품성을 한층 끌어올린 모델”이라며 “경차 본연의 경제성을 바탕으로 고객들에게 더욱 경쟁력 있는 상품성을 제공할 것”이라고 말했다.