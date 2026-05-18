[헤럴드경제(영천)=김병진 기자]경북 영천시는 지난 14일부터 17일까지 일산 킨텍스에서 개최되는 ‘메가쇼&트래블쇼 2026 시즌1’에 참가해, 관광 홍보관을 운영했다고 18일 밝혔다.

‘메가쇼&트래블쇼 2026 시즌1’은 전국 각지의 관광 콘텐츠와 최신 관광 트렌드를 한자리에서 소개하는 국내 대표 관광 박람회다.

이번 박람회에는 경북 영천과 청도를 비롯한 전국 150여 개 관광 관련 기관 및 단체가 참여했으며 영천시는 ‘영천으로 9경오세요’라는 관광 슬로건과 함께 지역 대표 관광지를 집중 홍보했다.

은해사와 임고서원 등 ‘영천9경’은 물론 최근 새로운 랜드마크로 주목받고 있는 신성일기념관을 비롯한 다양한 체험형 관광 콘텐츠를 선보였다.

또 오는 10월 9일부터 11일까지 개최되는 ‘제23회 영천보현산별빛축제’를 적극 알렸다.

영천시 관계자는 “이번 박람회가 영천의 우수한 관광자원과 차별화된 콘텐츠를 전국 관광객들에게 널리 알리는 좋은 기회가 되길 바란다”며 “다양한 관광 홍보 활동을 통해 영천이 대한민국을 대표하는 체류형 관광도시로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.