금천구, 교육경비보조금으로 6억 원 지원…서울시교육청과 매칭사업 추진 체육활동부터 융합형 탐구수업까지 가능한 교육 인프라 구축

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 지난 14일 문일고등학교에서 인조잔디 운동장 및 융합과학실 준공식을 개최했다.

이날 준공식에는 유성훈 금천구청장을 비롯해 시·구의원, 문일고등학교 이사장과 학교 관계자, 학부모회, 학교운영위원회 관계자 및 학생 등 200여 명이 참석해 새롭게 조성된 교육시설의 준공을 함께 축하했다.

구는 학생들에게 보다 안전하고 쾌적한 교육환경을 제공해 미래형 교육 기반을 강화하기 위해 교육경비보조금을 통해 총 6억 원을 지원했다고 설명했다.

인조잔디 운동장 조성에는 총 10억 원(구비 5억 원)이 투입됐으며 서울시교육청과 금천구가 각각 사업비의 50%를 분담하는 매칭사업 방식으로 추진됐다. 새롭게 조성된 인조잔디 운동장은 학생들이 보다 안전한 환경에서 체육활동과 다양한 학교행사를 진행할 수 있는 공간으로 활용될 예정이다. 또한 지역주민이 이용할 수 있어 일상 속 활력을 나누는 체육‧여가 공간으로의 역할도 기대된다.

아울러 학생 참여형 탐구·실습 중심 수업이 가능한 융합과학실 조성을 위해서는 1억 원이 지원됐다. 융합과학실은 첨단 교육환경을 기반으로 한 미래형 학습공간으로 조성돼 학생들의 창의력과 융합적 사고를 키우는 데 기여할 것으로 보인다.