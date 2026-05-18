공연·퍼레이드·신규 체험프로그램에 방문객 발길 이어져… 중랑천 일대 축제 23일 면목체육공원서 ‘중랑 아티스트 페스티벌’ 까지 축제 계속

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 지난 15일부터 17일까지 중랑장미공원 일대에서 진행한 ‘제18회 중랑 서울장미축제’의 메인 행사 ‘그랑로즈페스티벌’을 마무리했다.

축제 기간 중 중랑천 일대는 장미를 배경으로 한 공연과 전시, 체험 프로그램을 즐기려는 방문객들의 발길로 활기를 띠었다. 메인 행사장인 중화체육공원과 장미터널 일대에서는 공연과 거리예술, 체험 프로그램 등이 이어졌으며, 가족 단위 방문객과 연인, 외부 관광객 등 많은 시민들이 축제장을 찾았다.

특히 올해 축제에서는 장미를 테마로 한 응원봉 꾸미기 ‘꾸며랑’ 등 신규 프로그램과 주민 참여형 콘텐츠가 확대되며 방문객들의 호응을 얻었다. 또한 ‘랑랑18세’ 콘셉트에 맞춰 선발된 중랑구민 18인 홍보단이 장미 퍼레이드와 축제 홍보 활동에 참여, 올해 장미 퍼레이드는 주민과 예술단체 등이 함께한 약 1500명 규모로 진행돼 중랑천 일대 축제 분위기를 더했다.

구는 축제 기간 동안 경찰·소방 등 유관기관과 협조체계를 유지하며 행사장 안전관리와 질서 유지에 집중했다. 인파 밀집 구간과 주요 보행 동선, 먹거리 부스 등을 중심으로 현장 대응체계를 운영했다.

또, 먹거리 부스를 대상으로 가격표시제 점검과 위생관리, 바가지요금 예방 활동 등을 추진하며 방문객 불편 최소화와 장미꽃빛거리에서 열린 플리마켓 등으로 건전하고 즐거운 축제 문화 조성에도 힘썼다.

축제 마지막 날인 오는 23일에는 면목체육공원에서 ‘중랑 아티스트 페스티벌’이 열린다. 지역 예술인과 주민이 함께하는 공연과 문화 프로그램이 진행되며, 중랑 서울장미축제의 마지막을 장식할 예정이다.

구 관계자는 “많은 구민과 방문객의 관심 속에 지난 3일간 주요 행사를 안전하게 마무리할 수 있었다”며 “남은 축제 기간도 중랑의 아름다운 장미와 함께 즐거운 시간을 보내시길 바란다”고 말했다.