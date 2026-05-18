[헤럴드경제=이원율 기자]스페인 출신의 유명 배우 하비에르 바르뎀이 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 싸잡아 비판했다.

AFP통신에 따르면 제79회 칸 영화제에 참석한 바르뎀은 17일(현지시간) 기자회견 중 신작에서 본인이 맡은 캐릭터의 결함은 “유해한 남성성”이라며, 이 요소가 남성들로 하여금 전처나 여자친구를 살해하게 하고 전쟁을 일으키게 한다고 주장했다고 연합뉴스는 전했다.

그러면서 이 ‘유해한 남성성’은 “트럼프, 푸틴, 네타냐후에게도 해당한다”며 이러한 남성성이 “수천명 사망자를 내고 있다”고 했다.

바르뎀은 로드리고 소로고옌 스페인 감독의 영화 ‘연인’(The Beloved)에 출연한다. 성격이 결코 좋다고 볼 수 없는 독선전 영화감독 역을 맡았다. 이 작품은 전날 칸 영화제에서 첫 선을 보였다. 상당수 비평가에게 찬사도 받았다.

바르뎀은 2023년 10월7일 팔레스타인 무장정파 하마스의 공격으로 이뤄진 가자지구 전쟁을 놓고도 가장 적극적으로 목소리를 낸 배우 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 지난해 9월, 이스라엘의 가자지구 공격을 집단학살로 규정했다. 여기에 관계된 이스라엘 영화 기관과는 일하지 않겠다는 선언에도 함께 했다.

바르뎀은 이날도 집단학살이 여전히 이어지고 있다고 주장, “침묵이나 지지로 이를 정당화하면 당신은 집단학살을 옹호하는 것”이라고 했다.

바르뎀, 아카데미 시상식에서도 전쟁 종식 주

바르뎀은 지난 3월 이란 전쟁 와중에 열린 아카데미(오스카) 시상식에서도 전쟁 종식을 주장했다.

그는 당시 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 아카데미 시상식 중 최고의 국제영화 부문 시상자로 나서며 “전쟁 반대, 팔레스타인에 자유를”이라며 짧지만 분명한 목소리를 냈다.

다만, 이날에는 바르뎀 말고도 다양한 인사가 평화와 전쟁 종식, 표현의 자유 등 발언을 이어갔다.

우크라이나 전쟁과 교육 현장의 장면을 담은 다큐멘터리 부문 상을 받은 ‘푸틴에 반대하는 모든 사람’의 주인공이자 공동 감독인 파벨 탈라킨도 러시아어로 반전 메시지를 표명했다.

그는 “별똥별 대신 폭탄과 무인기(드론)가 떨어지는 나라가 있다”며 “모든 아이의 이름을 걸고 지금 당장 모든 전쟁을 중단하라”고 했다.

유명 방송인이자 시상자인 지미 키멀은 “아시다시피 어떤 국가의 지도자는 언론의 자유를 지지하지 않는다. 어느 나라인지는 말할 수 없다. 북한과 CBS만 언급하겠다”며 트럼프 대통령을 은근히 비판했다.

바르뎀은 1970년대부터 현재까지 유럽과 할리우드 등을 넘나들며 왕성하게 연기 활동을 하고 있다. 영화 ‘비포 나잇 폴스’, ‘노인을 위한 나라는 없다’, ‘007 스카이폴’, ‘F1 더 무비’ 등 다양한 작품에 출연했다.

“트럼프·네타냐후, 이란 공격 재개 가능성 논의”

이런 가운데, 신화통신, 타임스오브이스라엘 등이 이란 국영TV를 인용해 보도한 데 따르면 트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 전화로 이란 공격 재개 가능성을 논의했다고 연합뉴스는 전했다.

이에 따르면 네타냐후 총리는 이날 오후 각료회의를 소집해 현재 전투 상황을 논의했다.

현재 트럼프 대통령은 유가 상승 압박 속 이란의 핵 포기와 호르무즈 해협 개방을 뼈대로 한 중동 사태의 출구를 모색 중이지만, 아직 이란과의 절충점은 찾지 못한 것으로 알려졌다.

트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “이란에 시간이 얼마 없다”며 “서둘러 움직이는 게 좋을 것이고, 그러지 않으면 그들에게 아무것도 남지 않게 될 것”이라고 했다.

그러면서 “시간이 핵심!”이라고 재차 강조하는 모습을 보였다.