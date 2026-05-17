ADD·CHC로 꾸린 국방부 현장조사팀 14~15일 조사 나무호 타격 미상비행체, 선상 CCTV에 점처럼 지나가

[헤럴드경제=윤호 기자]호르무즈 해협에서 미상의 비행체에 타격을 입은 HMM 소속 선박 나무호를 현장조사하기 위해 파견됐던 국방부 기술분석팀이 이미 조사를 마치고 귀국길에 오른 것으로 파악됐다.

17일 안보 소식통에 따르면 지난 14~15일 두바이 현지에서 나무호 감식조사를 마친 기술분석팀은 익일 귀국수순을 밟았다.

국방부는 앞서 지난 13일 나무호 피격 사건 원인 규명과 과학적 분석을 위해 기술분석팀을 두바이에 파견했다고 밝혔다.

기술분석팀은 과학적인 조사·분석을 할 수 있는 국방과학연구소(ADD)를 비롯, 국방조사본부(CHC) 인원도 포함된 것으로 확인됐다.

지난 15일 나무호 공격 비행체의 엔진 잔해는 국내로 들여온 만큼, 두바이에 파견되는 국방부 기술분석팀은 선체 파공 등 현장에 대한 정밀 감식에 주력한 것으로 보인다.

기술분석팀은 현장에서 화재조사와 주변인 조사 등도 진행했다. 선상에 설치됐던 폐쇄회로(CC)TV에는 미상의 비행체가 점처럼 지나가는 수준으로 확인된 것으로 파악됐다. 다만 어디에서 날아온 비행체인지 시발점은 CCTV만으로 확인할 수 없는 상태다.

한편 이날 외교부는 조현 장관이 세예드 압바스 아락치 이란 외교장관과 전화 통화를 갖고 나무호 피격 사건과 관련, 사실관계에 대한 입장을 요구했다고 밝혔다.

같은날 오전 위성락 청와대 국가안보실장은 KBS ‘일요진단 라이브’에 출연해 “조사를 가속해 내용이 파악되는 대로 국민과 공유하고 필요한 후속 조치를 취할 것”이라며 “여전히 공격 주체를 특정하고 있진 않지만, 모든 가능성에 대처하고 있다”고 말했다.