타 지역 거주 관광객 대상…5월 18일부터 접수

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시(시장 정기명)가 오는 18일부터 6월 5일까지 야간관광 체험형 프로그램 ‘아쿠아리움과 함께하는 한밤의 산책’의 참여자를 모집한다.

‘아쿠아리움과 함께하는 한밤의 산책’은 여수엑스포장 ‘한화아쿠아플라넷 여수’ 야간 관람과 해양생태 도슨트 해설, 저녁 식사, 오동도 조명길 야간 산책, 숙박이 결합된 1박 2일 체류형 야간관광 프로그램이다.

프로그램은 총 6회(상·하반기 3회씩) 운영되며 회차별 50명을 모집하는데 참여 대상은 지역이 아닌 다른 지역 거주 관광객 유치가 목표이다.

가족·커플·미식·힐링 등 회차별 주제를 달리해 여수의 야간경관과 관광 콘텐츠를 색다르게 체험할 수 있도록 구성했다.

참가 신청은 ‘여수엔’ 앱을 통해 가능하며, 자세한 일정과 신청 방법은 여수시 누리집과 공식 SNS에서 확인할 수 있다.

시 관계자는 “‘아쿠아리움과 함께하는 한밤의 산책’은 여수의 바다와 야경, 미식을 함께 즐길 수 있는 대표 야간 체류형 콘텐츠”라고 강조했다. 문의는 시청 관광과(061-659-3868)로 하면 된다.