유정복 “박찬대, 대장동 개발 칭송은 망언…인천시민 평가받아야” 양향자 “추미애, 토론 기피하며 시장 경제 파괴하는 말만”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘의 유정복 인천시장 후보와 양향자 경기지사 후보는 17일 ‘대장동 개발 사업’을 매개로 더불어민주당의 박찬대 인천시장 후보와 추미애 경기지사 후보를 향해 연쇄 공세를 펼쳤다.

유 후보는 이날 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 기자회견을 열고 “박 후보가 인천 현안을 풀겠다며 대장동 개발 방식을 ‘창의적인 아이디어’라고 칭송하고 이를 인천 개발에 적용하겠다고 밝혔다”며 “이런 망언이 다시 있을 수 있나”라고 비판했다.

이어 “이 정도면 ‘대통령 맹종병’이 민주당에서 창궐하고 있는 것”이라며 “대통령에게 잘 보이기 위해서라면 범죄도 치적으로 둔갑시킨다. 대장동 개발은 사법부가 분명하게 유죄라고 판결한, 단군 이래 최대 부패 사건”이라고 쏘아붙였다.

유 후보는 박 후보를 향해 “망언을 지금이라도 철회하라. 선거는 대통령이 아닌 시민 평가를 받는 것”이라며 “인천은 결코 ‘대장동 시즌 2’가 돼서는 안 된다”고 재차 경고했다.

기자회견에 동석한 양 후보 역시 여당 후보들의 행보를 정조준했다. 양 후보는 “추 후보와 박 후보가 희대의 범죄였던 대장동 사건을 옹호하며 유권자를 현혹하고 대통령에게 충성 경쟁을 하고 있다”고 비판했다.

특히 추 후보를 향해서는 “입을 열 때마다 대장동 개발, AI 국민 배당금제 등 법치주의와 시장 경제를 파괴하는 말만 쏟아 낸다”며 “토론회에는 나오지도 않고 경기도 민생과 경제에 대해서는 귀 닫으며 전국적 정치 이슈에 대해 활발하게 언급한다”고 지적했다.