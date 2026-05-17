고액자산가 제외 국민 70% 대상…1차 기간 미신청자도 신청·지급 가능 18~22일 동안 출생 연도 끝자리 기준 요일제 운영

[헤럴드경제=이태형 기자] 2차 고유가 피해지원금이 70%의 국민을 대상으로 지급된다.

지원 금액은 지방 우대 원칙에 따라 지역별로 수도권 10만 원, 비수도권 15만 원, 인구감소지역 우대지원지역 20만 원, 인구감소지역 특별지원지역 25만 원이다.

1차 신청·지급 기간 내에 고유가 피해지원금을 신청하지 못한 1차 지급 대상자도 이번 2차 기간 동안 신청이 가능하다.

행정안전부는 18일 오전 9시부터 온오프라인을 통해 고유가 피해지원금 2차 지급을 시작하고, 온오프라인 모두 신청 첫 주는 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제를 적용한다고 17일 밝혔다.

고유가 피해지원금 2차 지급은 18일 오전 9시부터 7월 3일 오후 6시까지 약 7주 동안 온오프라인으로 신청할 수 있고, 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 방식을 선택해 지급 받을 수 있다.

온라인 신청은 신청 첫날인 18일 9시부터 마지막 날인 7월3일 오후 6시까지 24시간 가능하며, 오프라인 신청은 평일 오전 9시부터 오후 6시까지(은행영업점의 경우 오후 4시까지) 운영된다.

온오프라인 모두 신청 첫 주에는 혼잡과 시스템 과부하를 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용되고, 오프라인의 경우 지역 여건에 따라 요일제 적용이 연장될 수 있다.

신용·체크카드 지급을 원하는 국민은 자신이 이용 중인 카드사의 누리집이나 앱, 콜센터 등을 통해 온라인으로 시간과 장소에 구애받지 않고 편리하게 신청할 수 있고, 카드와 연계된 은행영업점을 방문해 오프라인으로도 신청할 수 있다.

모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 지급을 희망하는 국민은 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 앱 또는 누리집에서 온라인으로 신청할 수 있다.

지류형 지역사랑상품권 또는 선불카드 수령을 원하는 국민은 주소지 관할 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍·면사무소)를 방문해 신분증만 제시하면 고유가 피해지원금 신청과 수령이 가능하다.

다만, 지방정부별 여건에 따라 세부 지급 수단을 다르게 운영하고 있으므로 신청하기 전에 자신이 거주하는 지방정부가 어떤 지급 수단을 준비했는지 확인할 필요가 있다.

고유가 피해지원금은 8월 31일까지 약 3개월 이상 사용할 수 있고, 특별시·광역시(세종, 제주 포함) 주민은 해당 특별시 또는 광역시에서, 도 지역 주민은 주소지에 해당하는 시·군에서 사용할 수 있다.

지역사랑상품권으로 받은 국민은 연 매출액 30억 원 이하 지역사랑상품권 가맹점에서 고유가 피해지원금을 사용할 수 있다.

신용·체크카드 또는 선불카드로 받은 국민은 유흥·사행 업종 등 일부 업종을 제외한 연 매출액 30억 원 이하 소상공인 매장 등에서 고유가 피해지원금을 사용할 수 있다.

그 외 주유소, 소비 여건이 열악한 읍·면지역 하나로마트, 로컬푸드직매장(공공형, 면지역 농협·민간형), 지역소비자생활협동조합, 아름다운 가게는 매출액 제한과 관계없이 사용처에 포함된다.

사용처는 카드사와 지역사랑상품권 앱 등을 통해 조회할 수 있고, 매장에 부착한 사용처 스티커를 통해 확인하거나 네이버지도, 카카오맵, 티맵 등 민간 지도 앱을 통해서도 확인할 수 있다.

대상자 선정 결과와 지원 금액에 이의가 있는 이는 18일부터 7월 17일까지 이의신청할 수 있다.

이의신청은 국민신문고를 통한 온라인 접수와 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍·면사무소)를 통한 오프라인 접수가 모두 가능하다, 피해지원금 신청과 마찬가지로 첫 주에는 출생 연도 끝자리 기준으로 요일제가 적용된다.

접수된 이의신청의 처리 결과는 지방정부와 국민건강보험공단의 심사를 거쳐 처리가 완료되는 대로 이의신청자에게 개별적으로 통보된다.

본인의 건강보험료는 국민건강보험공단 누리집과 앱에서 확인할 수 있고, 소득 감소 등으로 건강보험료 조정이 필요한 경우에는 공단 누리집·앱·고객센터 등을 통해 세부적인 절차를 안내받을 수 있다.

고액자산가 제외 기준과 관련한 재산세 과세표준은 위택스 누리집과 ‘스마트위택스’ 앱에서, 금융소득은 홈택스 누리집에서 확인할 수 있다.

고유가 피해지원금에 대해 추가로 궁금한 사항이 있는 국민은 ‘정부민원안내콜센터(국민콜110)’를 통해 안내받을 수 있다.

또 ‘고유가 피해지원금 전담 콜센터’와 지방정부별 콜센터에서도 신청·지급 방식, 사용처 등 다양한 사례에 대해 맞춤형 상담을 받을 수 있다.

건강보험료 관련 사항은 국민건강보험공단에, 고액 자산가 제외 기준과 관련한 재산세 과세표준과 금융소득은 관할 지방정부 세무부서와 세무서에 문의할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 “고유가 피해지원금이 민생의 시름을 덜어주는 단비가 되고, 지역 골목상권이 활기를 되찾는 가치소비로 이어지기를 바란다”며 “7월 3일까지 고유가 피해지원금을 꼭 신청하시고 8월 31일까지 잊지 않고 모두 사용해 주시기를 당부드린다”고 말했다.